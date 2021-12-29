Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısıydı! Son hali şaşırttı

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinde pek çok oyuncu değişikliği yaşanmıştı. Dizinin ilk bölümlerinde, Rıza Baba'nın kızı Pınar'a hayat veren ünlü oyuncu Pınar Aydın, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Aydın, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.
İlk bölümü 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Pınar' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Pınar Aydın, 2013 yılından beri gözlerden uzak yaşıyor. 2 çocuk annesi Aydın, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum