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  4. Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısıydı! Son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısıydı! Son hali şaşırttı

29.12.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinde pek çok oyuncu değişikliği yaşanmıştı. Dizinin ilk bölümlerinde, Rıza Baba'nın kızı Pınar'a hayat veren ünlü oyuncu Pınar Aydın, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Aydın, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ilk göz ağrısıydı! Son hali şaşırttı

İlk bölümü 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Pınar' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Pınar Aydın, 2013 yılından beri gözlerden uzak yaşıyor. 2 çocuk annesi Aydın, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Son hali şaşırttı

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! Son hali şaşırttı


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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