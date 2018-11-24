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Arka Sokaklar'da Rıza Baba torunu için katil mi oluyor? Arka Sokaklar 497. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.11.2018 02:13 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 497. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Rıza Baba, torunu Zeyno için katil olacak mı? Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve 496. son bölümde yaşananlar.

Arka Sokaklar'da Rıza Baba torunu için katil mi oluyor? Arka Sokaklar 497. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 30 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 497. yeni bölümünde, Zeyno'nun kaçırılması herkesi perişan eder. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 30 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 496. yeni bölümünde ekip, Rıza Babanın kalp krizi geçirmesi ve torunu Zeyno'nun kaçırılışı yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor!

Rıza Babanın içeriye düşmesine neden olan çetenin patronu, son olayda kaybettiği silahların öcünü almak için Ali'nin kızı Zeyno'nun kaçırılma emrini veriyor. Bu kaçırılma olayını da cezaevindeki Rıza Babaya iletiyor. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrendikten sonra kalp krizi geçiriyor. Hastaneye götürülüp, hemen ameliyata alınıyor. Zeyno'nun kaçırılmasından dolayı perişan olan ailesi ve ekip arkadaşları bu haberi aldıktan sonra ikinci şoku yaşıyorlar.

Ekip, zaman kaybetmeden Zeyno'yu bulmak için harekete geçiyor. Ellerindeki delilleri ve yakaladıkları çete elemanlarından yavaş yavaş Zeyno'nun tutulduğu yeri bulmaya yaklaşıyorlar. Bu sırada ekip, öfkeden gözü dönen Ali'yi tutmaya ve operasyonların başarılı gitmesine çaba harcıyor. Çetenin patronu ekibin eline geçirdiği silahlar ile Zeyno takasını önerince ekip düşünmeden kabul ediyor. Silahlar teslim edildikten sonra Zeyno'nun adresini öğrenen ekip zaman kaybetmeden o yere gidiyor. Ali, kızına kavuşacak olmanın düşüncesiyle ekipten ayrı hareket ediyor ve onu kötü bir sürpriz bekliyor!

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