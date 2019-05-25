MAGAZİN

Arka Sokaklar'da Tekin'e Arap gelin! Arka Sokaklar 519. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.05.2019 03:27 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 519. son bölümüyle ekrana geldi. Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Menajer Canay, Tekin'e yeni bir iş getirdi. "Yallah Jeans" reklamlarını seyreden zengin bir Arap kız doğum gününe katılması için yüklü bir miktarda para teklif etti. Tekin teklifi kabul edince partiye gitti. Ancak kız, Tekin ile evlenme konusunu açınca olaylar karıştı. İşte Arka Sokaklar 519. son bölümde yaşananlar.

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 24 Mayıs Cuma akşamı 519. son bölümüyle ekrana geldi. Arap hayranı kızın doğum gününe giden Tekin, evlilik girdabının içine çekildi. Kendisine hayran olan Arap kız Tekin'i doğum günü partisine davet etti. Menejeri ise ücret karşılığında olan bu daveti Tekin'e getirdi.

Tekin parayı duyunca hemen kabul eder ve villaya geldi. Parti başlayınca Tekin kızdan rahatsızlık duymaya başladı. Çünkü kız, Tekin ile evlenme konusunu açtı. Tekin olayın ters bir boyut aldığını görünce hemen babası Hüsnü'ye mesaj ve konum attı. Bu sırada kızın babası gelir ve onları dans ederken yakaladı. Olayı namus meselesi yapan kızın babası ve Tekin'i kızı ile evlenmesi için zorladı. Olaylar karıştığı sırada Hüsnü geldi. Sonuç ise, Tekin için kötü oldu.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 519. yeni bölümünde Rıza Babanın ekibi ile Engin Müdürün ekibi, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için kıyasıya bir yarışın içine giriyor!
Mesut'un yeğeninin yaptığı kazadan sonra kızın tahlillerinde uyuşturucuya rastlanır. Uyuşturucu tacirlerinin egemenliğine son vermek isteyen ekip ile Engin Müdürün ekibi operasyonlarda karşı karşıya gelirler. İki tarafında amacı uyuşturucu baronunu yakalamaktır. İlk operasyonda ekibimiz, Engin Müdürün ekibinin önüne geçerek önemli başarıya imza atarlar. Sonraki operasyonda Bahar gizli görevle barona ulaşmayı başarır; fakat, polis olduğu deşifre olur. Ekibimiz yetiştiği halde adam Bahar'ı esir alır. Bahar'ın götürüldüğü yerde Engin Müdürün ekibi operasyon için hazır durumdadır. Engin Müdür, Bahar'ı gördüğünde şaşırır. Bahar'ın hayatı tehlikededir.

Selin, çocuğa saldıran bir köpeği silahıyla yaralar. Çocuğu kurtarmak için yaptığı bu hamle başına dert açar. Hayvanseverler sosyal medya izledikleri bu olay sonrasında Selin'e karşı kampanya başlatır. Ekip, köpeği tedavi eden veterinerden aldıkları köpek dövüşü bilgisi ile işin peşine düşer. Selin'i aklayacak olan bu durum için köpek dövüşü yapan kişilerin yakalanması gerekmektedir.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
İstanbullu Gelin'de şok sahne! 'Öldür beni'İstanbullu Gelin'de şok sahne! 'Öldür beni'
Kadın sezon finalinde Bahar şoku!Kadın sezon finalinde Bahar şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar arka sokaklar 519. son bölüm izle dizi

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

UEFA'dan G.Saray'a iyi, F.Bahçe'ye kötü haber!

UEFA'dan G.Saray'a iyi, F.Bahçe'ye kötü haber!

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı yıkan istek! 'Öldür beni' İstanbullu Gelin 86. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! 'Öldür beni'

Kadın sezon finali fragmanı yayınlandı! Yere yığılan Bahar'a ne oldu? Kadın 64. yeni bölüm izle

Kadın sezon finalinde Bahar şoku!

Yasak Elma sezon finalinde Ender ölüyor mu? Yasak Elma 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da şok sezon finali! Ünlü oyuncu veda mı edecek?

Çukur 2. sezon finali fragmanı yayınlandı! Yücel öldü mü? Çukur 66. yeni bölüm izle

Çukur finalinden nefes kesen fragman!

Finale gün sayan İstanbullu Gelin dizisi kapılarını Türkiye Alzheimer Derneği'ne açtı!

İstanbullu Gelin dizisi setine anlamlı ziyaret

Her Yerde Sen dizisi ne zaman başlıyor! Yayın tarihi belli oldu!

İşte ekranların yeni romantik komedisi! Yayın tarihi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.