Arka Sokaklar'da Tekin'e Arap gelin! Arka Sokaklar 519. son bölüm izle!

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 24 Mayıs Cuma akşamı 519. son bölümüyle ekrana geldi. Arap hayranı kızın doğum gününe giden Tekin, evlilik girdabının içine çekildi. Kendisine hayran olan Arap kız Tekin'i doğum günü partisine davet etti. Menejeri ise ücret karşılığında olan bu daveti Tekin'e getirdi.

Tekin parayı duyunca hemen kabul eder ve villaya geldi. Parti başlayınca Tekin kızdan rahatsızlık duymaya başladı. Çünkü kız, Tekin ile evlenme konusunu açtı. Tekin olayın ters bir boyut aldığını görünce hemen babası Hüsnü'ye mesaj ve konum attı. Bu sırada kızın babası gelir ve onları dans ederken yakaladı. Olayı namus meselesi yapan kızın babası ve Tekin'i kızı ile evlenmesi için zorladı. Olaylar karıştığı sırada Hüsnü geldi. Sonuç ise, Tekin için kötü oldu.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 519. yeni bölümünde Rıza Babanın ekibi ile Engin Müdürün ekibi, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için kıyasıya bir yarışın içine giriyor!

Mesut'un yeğeninin yaptığı kazadan sonra kızın tahlillerinde uyuşturucuya rastlanır. Uyuşturucu tacirlerinin egemenliğine son vermek isteyen ekip ile Engin Müdürün ekibi operasyonlarda karşı karşıya gelirler. İki tarafında amacı uyuşturucu baronunu yakalamaktır. İlk operasyonda ekibimiz, Engin Müdürün ekibinin önüne geçerek önemli başarıya imza atarlar. Sonraki operasyonda Bahar gizli görevle barona ulaşmayı başarır; fakat, polis olduğu deşifre olur. Ekibimiz yetiştiği halde adam Bahar'ı esir alır. Bahar'ın götürüldüğü yerde Engin Müdürün ekibi operasyon için hazır durumdadır. Engin Müdür, Bahar'ı gördüğünde şaşırır. Bahar'ın hayatı tehlikededir.

Selin, çocuğa saldıran bir köpeği silahıyla yaralar. Çocuğu kurtarmak için yaptığı bu hamle başına dert açar. Hayvanseverler sosyal medya izledikleri bu olay sonrasında Selin'e karşı kampanya başlatır. Ekip, köpeği tedavi eden veterinerden aldıkları köpek dövüşü bilgisi ile işin peşine düşer. Selin'i aklayacak olan bu durum için köpek dövüşü yapan kişilerin yakalanması gerekmektedir.

