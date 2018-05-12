Arka Sokaklar'dan kanser olduğunu öğrenen Hüsnü Çoban kurtulabilecek mi?

Haziran ayında sezon finali yapacak olan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Hüsnü Çoban şoku yaşandı. Hüsnü, yorgunluklarının ve burnundan gelen kanların nedenini anlayamaz. Ekibe yıllarca hekim olarak hizmet etmiş olan kişiye derdini anlatır. Kapsamlı bir kontrolden geçmek istediğini söyler. Ses kısıklığının da olduğunu söylemesi hocayı endişelendirir. Hoca onu tanıdığı bir doktora götürür. Kan tahlillerinde sıkıntılı bulgular elde edilir. Boynundaki kitle ise, hastalığının ne kadar ciddi olduğuna işarettir.
HÜSNÜ ÇOBAN KURTULABİLECEK Mİ?
Doktor, tiroid bezlerinden biyopsiile parça alınmasına karar verir. Sonuçlar Hüsnü'yü yıkar. Hüsnü, tiroid kanserine yakalanmıştır. Şimdi bu hastalığı ailesine nasıl anlatacağını düşünür. Ölme ihtimali karşısında çocuklarını yalnız bırakacağını düşünerek büyük üzüntü yaşar. Bu sırada ailesi ona sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemiştir. Hüsnü, en mutlu olacağı günde aldığı bu kara haber sonrasında ne yapacağını düşünür.
ARKA SOKAKLAR 481. BÖLÜM FRAGMANI
Arka Sokaklar 481. bölüm fragmanı yayınlandı. Umut Bebeğin babası Asım, Mesut'un evine saldırıyor!
Asım, Selin'in bebeği velayetine almasından sonra olayı kan davasına döndürüyor. Selin, Asım ile çıkabilecek sorundan endişe duymasına rağmen Mesut, bu tehlikeyi görmezden geliyor. Asım emrindeki adamları silahlandırıp soluğu Mesut'un evinde alıyor. Evde sadece Tunç vardır. Asım ve adamları Mesut'un evini kurşunlamaya başladığında Tunç kendisini kurtarabilmek için çabalıyor. Tunç, durumu haber verdiği babası Mesut olay yerine varana kadar sağ kalmayı başarabilecek mi? Mesut oğlunu kurtarabilecek mi?
Hüsnü'nün hastalığı ağarlaşmaya başlar. Ailesinden gizlediği bu hastalık oğlu Haydarberk'in önünde nükseder. Fenalaşan Hüsnü oğlunun gözleri önünde yere kapaklanır. Haydarberk babasının bu halini şaşkınlık ve korku içinde izler.
Hakan, Aylin ile yaşadıklarından sonra Savcı Arzu ile yakınlaşmaya başlar. Son baro yemeğinden sonra giderek birbirlerine yakınlaşırlar. Deniz kenarında buluşan ikili öpüşerek de bu yakınlaşmanın adını koyarlar.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Umut Bebeğin hapishanedeki babası Asım, Selin ve Mesut'a sorun oluyor! Umut Bebek davası göründüğü kadar kolay kapanmayacaktır. Asım, hapishanede de olsa Selin ve Mesut’tan intikam alıp, oğlunu ellerinden almanın peşine düşer. Arif’e istihbarattan Mesut’un peşinde adamların olduğuna dair bilgi gelir. Musa, sorgusunda kunduracı Nevzat’ın adresini verir. Rıza Baba bu işi tek başına çözmek ister. Tekinsiz bir mahallede yaşayan Nevzat’ın yanına, ziyarete gider. Nevzat eski kabadayılardandır. Rıza ile de eski tanışıklıkları vardır. Hüsnü son zamanlardaki sağlık problemleri üzerine, Reşat Hoca’nın kapısını çalar. Hüsnü’nün anlattığı belirtilerden Reşat şüphelenir ve tahlillerin yapılması için hastaneye giderler. Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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