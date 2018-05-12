MAGAZİN

Arka Sokaklar'dan kanser olduğunu öğrenen Hüsnü Çoban kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 12.05.2018 00:52 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar'ın 11 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen 480. bölümünde Hüsnü Komiser tiroid kanseri olduğunu öğrendi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü, yorgunluklarının ve burnundan gelen kanların nedenini anlayamaz. Ekibe yıllarca hekim olarak hizmet etmiş olan kişiye derdini anlatır. Kapsamlı bir kontrolden geçmek istediğini söyler. Ses kısıklığının da olduğunu söylemesi hocayı endişelendirir. Hüsnü Çoban'ın tiroid kanseri olduğu ortaya çıkıyor. Arka Sokaklar 481. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Arka Sokaklar'dan kanser olduğunu öğrenen Hüsnü Çoban kurtulabilecek mi?

Haziran ayında sezon finali yapacak olan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Hüsnü Çoban şoku yaşandı. Hüsnü, yorgunluklarının ve burnundan gelen kanların nedenini anlayamaz. Ekibe yıllarca hekim olarak hizmet etmiş olan kişiye derdini anlatır. Kapsamlı bir kontrolden geçmek istediğini söyler. Ses kısıklığının da olduğunu söylemesi hocayı endişelendirir. Hoca onu tanıdığı bir doktora götürür. Kan tahlillerinde sıkıntılı bulgular elde edilir. Boynundaki kitle ise, hastalığının ne kadar ciddi olduğuna işarettir.

HÜSNÜ ÇOBAN KURTULABİLECEK Mİ?
Doktor, tiroid bezlerinden biyopsiile parça alınmasına karar verir. Sonuçlar Hüsnü'yü yıkar. Hüsnü, tiroid kanserine yakalanmıştır. Şimdi bu hastalığı ailesine nasıl anlatacağını düşünür. Ölme ihtimali karşısında çocuklarını yalnız bırakacağını düşünerek büyük üzüntü yaşar. Bu sırada ailesi ona sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemiştir. Hüsnü, en mutlu olacağı günde aldığı bu kara haber sonrasında ne yapacağını düşünür.

ARKA SOKAKLAR 481. BÖLÜM FRAGMANI
Arka Sokaklar 481. bölüm fragmanı yayınlandı. Umut Bebeğin babası Asım, Mesut'un evine saldırıyor!

Asım, Selin'in bebeği velayetine almasından sonra olayı kan davasına döndürüyor. Selin, Asım ile çıkabilecek sorundan endişe duymasına rağmen Mesut, bu tehlikeyi görmezden geliyor. Asım emrindeki adamları silahlandırıp soluğu Mesut'un evinde alıyor. Evde sadece Tunç vardır. Asım ve adamları Mesut'un evini kurşunlamaya başladığında Tunç kendisini kurtarabilmek için çabalıyor. Tunç, durumu haber verdiği babası Mesut olay yerine varana kadar sağ kalmayı başarabilecek mi? Mesut oğlunu kurtarabilecek mi?

Hüsnü'nün hastalığı ağarlaşmaya başlar. Ailesinden gizlediği bu hastalık oğlu Haydarberk'in önünde nükseder. Fenalaşan Hüsnü oğlunun gözleri önünde yere kapaklanır. Haydarberk babasının bu halini şaşkınlık ve korku içinde izler.

Hakan, Aylin ile yaşadıklarından sonra Savcı Arzu ile yakınlaşmaya başlar. Son baro yemeğinden sonra giderek birbirlerine yakınlaşırlar. Deniz kenarında buluşan ikili öpüşerek de bu yakınlaşmanın adını koyarlar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Umut Bebeğin hapishanedeki babası Asım, Selin ve Mesut'a sorun oluyor! Umut Bebek davası göründüğü kadar kolay kapanmayacaktır. Asım, hapishanede de olsa Selin ve Mesut’tan intikam alıp, oğlunu ellerinden almanın peşine düşer. Arif’e istihbarattan Mesut’un peşinde adamların olduğuna dair bilgi gelir. Musa, sorgusunda kunduracı Nevzat’ın adresini verir. Rıza Baba bu işi tek başına çözmek ister. Tekinsiz bir mahallede yaşayan Nevzat’ın yanına, ziyarete gider. Nevzat eski kabadayılardandır. Rıza ile de eski tanışıklıkları vardır. Hüsnü son zamanlardaki sağlık problemleri üzerine, Reşat Hoca’nın kapısını çalar. Hüsnü’nün anlattığı belirtilerden Reşat şüphelenir ve tahlillerin yapılması için hastaneye giderler. Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MHP'li başkan CHP'ye geçti!MHP'li başkan CHP'ye geçti!
24 Haziran seçimleri öncesi olay ABD iddiası24 Haziran seçimleri öncesi olay ABD iddiası
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdıAfyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar 481. bölüm fragmanı Arka Sokaklar hüsnü çoban

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran erken seçim bahis oranları açıklandı

24 Haziran erken seçim bahis oranları açıklandı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın programında ezan tartışması!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın programında ezan tartışması!

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

İlginizi Çekebilir

Arka Sokaklar 480. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban ölecek mi? Hastalığı nedir?

Arka Sokaklar 480. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban ölecek mi? Hastalığı nedir?

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim!

Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim!

Kanal D'de Arka Sokaklar bu akşam neden yok?

Kanal D'de Arka Sokaklar bu akşam neden yok?

Türk TV tarihinin en talihsiz karakteri

Türk TV tarihinin en talihsiz karakteri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arka Sokaklar 480. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban ölecek mi? Hastalığı nedir?

Arka Sokaklar 480. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban ölecek mi? Hastalığı nedir?

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Arka Sokaklar 479. bölüm fragmanı! Ali'nin karısı Pınar ve çocuğu rehin alınıyor!

Arka Sokaklar 479. bölüm fragmanı! Ali'nin karısı Pınar ve çocuğu rehin alınıyor!

Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim!

Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim!

Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ı yıkan olay! Oğlu Metin hapse giriyor

Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban'ı yıkan olay! Oğlu Metin hapse giriyor

Kanal D'de Arka Sokaklar bu akşam neden yok?

Kanal D'de Arka Sokaklar bu akşam neden yok?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.