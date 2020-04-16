MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar'dan şoke eden karar

Arka Sokaklar'dan şoke eden karar

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında 14 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisi aldığı kararla şoke etti. Herkes evlerine kapanırken Arka Sokaklar bu kararla olay oldu.

Arka Sokaklar'dan şoke eden karar

Kanal D'nin ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar koronavirüs arasını bitirdi.

Dizi setleri koronavirüs nedeniyle bir bir kapanırken Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine başlıyor fakat dizinin başrolü Rıza Baba yani Zafer Ergin dizide olmayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 1977 doğumlu 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.

TEPKİ YAĞDI!

Cuma akşamları yayınlanan dizi son stok bölümü ile ekrana geldi. Fakat dizinin yeni bölümleri için set ekibi ve oyuncuların yeniden bir araya geldiği açıklandı.

Arka Sokaklar dizisinin bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kullanıcı onlarca kişinin yan yana çalışmak zorunda kaldığı dizi setlerinde çekimlerin bu kadar erken başlamasından şikayetçi oldu. Ve diziye şikayet yağdırdı.

En &ccedil;ok izlenen TV kanallarının &uuml;&ccedil; g&uuml;nl&uuml;k yayın akışlarıEn çok izlenen TV kanallarının üç günlük yayın akışları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar, Arka Sokaklar devam mı, Arka Sokaklar ne zaman,

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok veda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok veda!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Show TV'den Çukur dizisi kararı!

Show TV'den Çukur dizisi kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medcezir hangi kanalda yayınlanacak? Medcezir hangi gün, ne zaman başlıyor?

Sevilen dizi yıllar sonra geri dönüyor!

Hemşirelerin dizisi başlıyor! Nurse dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak?

Hemşirelerin dizisi başlıyor!

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı

Kuruluş Osman neden yok?

Öğretmen yeni bölüm neden yok? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fox TV 15 Nisan Çarşamba yayın akışı

Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal hangi ülkede ne zaman çekildi? Dangal ne demek?

Sinemaseverler ekran başına! Dangal hangi kanalda?

Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncu kadrosu! Hızlı ve Öfkeli 7 filmi nerede ve hangi yıl çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 7 hangi kanalda yayınlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.