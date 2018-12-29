HABER

Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

 İZMİR’de nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulduktan sonra tedavi süreci başlayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için zaman daralıyor.

Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulduktan sonra tedavi süreci başlayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için zaman daralıyor. 2 ay içerisinde kök hücre nakli olması gereken Öykü’ye uygun ilik henüz bulunamazken, minik kız için 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncularından da çağrı geldi. Oyuncular, Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için kan bağışı yapılmasını istedi.
Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı çiftinin ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin için zaman daralıyor. 2 ay içerisinde nakil olması gereken Öykü’ye Türkiye’nin her yerinden destek geldi. Ancak tüm çabalara rağmen uygun donör bulunamadı. Tedavi nedeniyle İzmir’den Antalya’ya giden Eylem ve Çağdaş Yazıcı çifti, burada da kampanyalarını aralıksız sürdürüyor. 2 ay içerisinde Öykü Arin’e yüzde 100 uyumlu donör bulunmadığı takdirde, yüzde 50 uyumu bulunan anne ve babadan nakil yapılacak. Minik kız için Türkiye’nin birçok kentinde kan bağışı kampanyaları devam ediyor. Aynı zamanda Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşlar tarafından başlatılan kampanyalarla da Öykü Arin için donör arayışı sürüyor.
‘ÖYKÜLERİN MUTLU SONU OL’
Öykü Arin’e uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyalara Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizinin oyuncularından da destek geldi. Oyuncular, çektikleri video ile Öykü Arin ve lösemili çocuklar için kan bağışı yapılması çağrısında bulundu. Dizinin ‘Rıza Baba’ karakterine can veren oyuncularından Zafer Ergin, "Çocuk dediğin şey, başlı başına bir umutken, umutsuz kalmak olur mu?" derken, komiser Hakan Çınar rolü ile ünlenen Ozan Çobanoğlu da, "Çocuklara dair bir öykü mutsuz biter mi? Hayır, bitmesin" dedi. Oyuncu Alp Korkmaz da, hiçbir çocuğun, gelecek hayalinden mahrum kalmaması gerektiğini söyleyerek, donör olunması için çağrıda bulundu ve "Donör olun, hayat olun, mutlu olun" dedi. Dizinin sevilen oyuncularından Selin Koçoğlu ismi ile bilinen Oya Okar ise, "Gel donör ol, umut ol, hayat ol. Sadece Öykü Arin’in değil bütün Öykülerin mutlu sonu ol" diye konuştu. Oyuncu Şevket Çoruh, "Gel donör ol, hayat ol, umut ol" mesajı verirken, oyunculardan Özgür Ozan da, donör olunması çağrında bulundu.

FOTOĞRAFLI

Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrıArka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrıArka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrıArka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrı

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Hasta kocası ve ikizleri ile su sızdıran evde yaşıyorHasta kocası ve ikizleri ile su sızdıran evde yaşıyor
Evde yeni yıl kutlaması da maliyetliEvde yeni yıl kutlaması da maliyetli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İstanbul'da 12 saatlik operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

Flaş operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.