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Arka Sokaklar dizisinde bir oyuncu hakkında daha son karar verildi

17.08.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde bir tarafta yaprak dökümü yaşanırken bir taraftan da diğer oyuncuların dizideki durumları netleşmeye devam ediyor. Özgür Ozan’ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin ailesinden neredeyse kimsenin kalmamış olması dizinin hayranları arasında soru işaretlerine neden olmuştu.

Arka Sokaklar dizisinde bir oyuncu hakkında daha son karar verildi

Arka Sokaklar dizisinde giden genç oyuncular akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Özgür Ozan’ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin neredeyse tüm ailesini canlandıran oyuncular teker teker diziden ayrıldı. Zeliş ve Tekin karakterlerini canlandıran Yüsra Geyik ile Onur Bay’ın Arka Sokaklar dizisine vedası sonrası Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel’in diziye geri dönmesi hayranları sevindirmişti.

Genç oyuncu Arka Sokaklar dizisine geri dönüyorGenç oyuncu Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor

ARKA SOKAKLAR ESRA KALIYOR

Erler Film, Esra karakterini canlandıran Gaye Gürsel ile ilgili olumlu bir karar aldı. Esra karakterinin hikâyede devam etmesi kararı verildi ve Gaye Gürsel ile de sözleşme yenilendi. 2004 yılından bu yana setlerde yer almakta olan Gürsel, birçok farklı rolde yer aldı.

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İşler Güçler dizisindeki Feride karakteri ile akıllara takılan oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ise uzunca bir süre Safiye karakterine hayat verdi.

Arka Sokaklar dizisine yeni transfer! Genç oyuncu Oğuz Peçe kadroya katıldıArka Sokaklar dizisine yeni transfer! Genç oyuncu Oğuz Peçe kadroya katıldı

En son 50 m2 isimli Netflix dizisinde izlediğimiz Gaye Gürsel, son olarak Arka Sokaklar’da Esra karakteri ile izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin 15. sezonunda yolları bir şekilde Hüsnü Baş komiser ile kesişen Esra karakteri izleyiciler tarafından da beğenilmişti.

Eylül ayında 16. sezonu başlayacak olan Arka Sokaklar da Gaye Gürsel’in rolüne devam edeceği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Gaye Gürsel
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