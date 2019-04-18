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Arka Sokaklar dizisine beş yeni oyuncu katılıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2019 19:51 | Son Güncelleme

Kanal D'nin ekran fenomeni polisiye dizisi Arka Sokaklar'a 5 yeni oyuncu daha katılıyor.

Arka Sokaklar dizisine beş yeni oyuncu katılıyor!

Kanal D’nin; yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi “Arka Sokaklar”, yeni hikayeler ve yeni karakterler ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Beş yeni karakterin dahil olduğu dizide, Faruk Öngören, Ali komiserin babası Nasuh; Ebru Öztürk, Ali’nin üvey kardeşi Şebnem; Ayçin İnci, Canan; çocuk oyuncu Ada Arca, Canan’ın kızı Ceren; Ahmet Pınar ise Firaz karakterine hayat verecek.

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Arka Sokaklar’ın yeni oyuncuları dizinin bu cuma günü ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici ile buluşacak.

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Arka Sokaklar arka sokaklar yeni oyuncular

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