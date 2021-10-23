MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar dizisinin Ali’si Alp Korkmaz öldü mü? Arka Sokaklar son sahnede vurulan kişi kim?

Arka Sokaklar dizisinin Ali’si Alp Korkmaz öldü mü? Arka Sokaklar son sahnede vurulan kişi kim?

23.10.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan bölümünün son sahnesinde ölen kişinin kim olduğu merak ediliyor. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Patlayan bomba ardından Rıza Babanın evine ulaşan acı haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu. Peki, Arka Sokaklar son bölümünde kişi kim? Ali öldü mü?

Arka Sokaklar dizisinin Ali’si Alp Korkmaz öldü mü? Arka Sokaklar son sahnede vurulan kişi kim?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölümünün son sahnesi akıllarda soru işareti bıraktı. Arka Sokaklar son bölümüne bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri damga vurdu. O anlara şahit olan Hüsnü büyük bir şok yaşarken, Rıza babanın evine ulaşan haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu. Sosyal medyada da çok konuşulan son bölümün ardından "O kişi Ali mi, Ali öldü mü?" sorularına yanıt arıyor.

61724d6a4e3fe115281778cf

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır.

Rıza Baba, Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon yapacaklarını ekibine söyler. Ruslarla buluşacak olan Kerim Aslan'ın da bu operasyonla yakalanmasını ister. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gider. Operasyon sırasında bir Sniper'dan bahsedilir. Bu kişi Ali'dir. Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlatır. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu siperi vurur. Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşar. Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde yas havası her yeri kaplar.

Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabrina Ghio flaşların azizliğine uğradı! İçi dışı birSabrina Ghio flaşların azizliğine uğradı! İçi dışı bir
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
Sevilen dizi için final kararı verildiSevilen dizi için final kararı verildi
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan çobana tahliye

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan çobana tahliye

Osman Kavala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Soros artığı" yanıtı

Osman Kavala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Soros artığı" yanıtı

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

O nasıl dekolte! İpleri gevşeyince olanlar oldu

O nasıl dekolte! İpleri gevşeyince olanlar oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.