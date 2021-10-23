Arka Sokaklar dizisinin Ali’si Alp Korkmaz öldü mü? Arka Sokaklar son sahnede vurulan kişi kim?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölümünün son sahnesi akıllarda soru işareti bıraktı. Arka Sokaklar son bölümüne bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri damga vurdu. O anlara şahit olan Hüsnü büyük bir şok yaşarken, Rıza babanın evine ulaşan haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu. Sosyal medyada da çok konuşulan son bölümün ardından "O kişi Ali mi, Ali öldü mü?" sorularına yanıt arıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır.

Rıza Baba, Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon yapacaklarını ekibine söyler. Ruslarla buluşacak olan Kerim Aslan'ın da bu operasyonla yakalanmasını ister. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gider. Operasyon sırasında bir Sniper'dan bahsedilir. Bu kişi Ali'dir. Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlatır. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu siperi vurur. Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşar. Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde yas havası her yeri kaplar.

Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur.

