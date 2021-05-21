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Arka Sokaklar’ın 590. yeni bölüm fragmanı yayınlandı |Ali Covid-19’u yenebilecek mi?

21.05.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar’ın 590. yeni bölüm fragmanında izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren olaylar yer alıyor. Uzun zamandır Pınar ile arası açık olan Ali, Covid-19’a yakalanıyor. Durumu gitgide ağırlaşan Ali entübe edilmek zorunda kalıyor.

Arka Sokaklar’ın 590. yeni bölüm fragmanı yayınlandı |Ali Covid-19’u yenebilecek mi?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Ali’nin hastalığı herkesi üzerken, diğer yandan Cemal uygunsuz görüntülerinin sebebini hem Elif’e hem de ekibe açıklamaya çalışıyor.

İŞTE ARKA SOKAKLAR’IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Pınar ile Ali arasındaki gerginlik devam ederken, Ali operasyonda zorlanmaya ve yorulmaya başlar. Ali kendinde bir şey olmadığını söyler ve belirtileri önemsemez, ANCAK Hakan ve Bahar’ın zorlamasıyla hastaneye gider ve Covid-19 testi yaptırır.
Test sonucu pozitif çıkan Ali’nin oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekir. Ali, Pınar’ın hastalığını duymasını istemez. Rıza baba da bu karara saygı gösterir.
Ali ile temaslı olan ailesine ve tüm ekibe test yapılır. Covid-19 haberi yapan Zeliha haberde Ali’ye de yer verir. Pınar haberlerde Ali’yi görünce çılgına döner ve hemen hastaneye koşar. Durumu ağırlaşan Ali’nin entübe edilmesi gerekir.
Selvi’nin yanında içtiği çaydan sonra bayılan Cenal’in baygınken çekilen görüntüleri Ezgi’nin üzülmesine neden olurken, Cemal de durumu Ezgi ve ekibe açıklamak için uğraşır.
Rıdvan’ın yakalanmasının ardından örgüt üyeleri dağa götürmek için sempatizan kazanma çalışmaları devam eder. Örgüt elemanlarına inana Leyla adındaki genç kız evden kaçar. Bu durum karşısında deliye dönen Leyla’nın babası kızının bulunması için başka bir genç kadını rehin alır.

ARKA SOKAKLAR’IN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mesut, Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek için arazi görevine gönderilir. Selin ise Mesut’un bu ani gelişen görev, karşında endişelenir. Diğer yandan Faruk da Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına yönelik Selin’e birkaç soru sorar.
Aycan’ın kendi kirli işleri için polisi kullanması cezasız kalmamalıdır. Merkeze gelen ihbarın ardından Ezgi Aycan’ı tutuklar. Cemal ile Ezgi intihar anonsu gelmesi üzerine intihar etmek üzere olan Selvi adındaki bir kızı kurtarır. Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve o adam bulunmalıdır.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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