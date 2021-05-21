Arka Sokaklar’ın 590. yeni bölüm fragmanı yayınlandı |Ali Covid-19’u yenebilecek mi?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Ali’nin hastalığı herkesi üzerken, diğer yandan Cemal uygunsuz görüntülerinin sebebini hem Elif’e hem de ekibe açıklamaya çalışıyor.

İŞTE ARKA SOKAKLAR’IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Pınar ile Ali arasındaki gerginlik devam ederken, Ali operasyonda zorlanmaya ve yorulmaya başlar. Ali kendinde bir şey olmadığını söyler ve belirtileri önemsemez, ANCAK Hakan ve Bahar’ın zorlamasıyla hastaneye gider ve Covid-19 testi yaptırır.

Test sonucu pozitif çıkan Ali’nin oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekir. Ali, Pınar’ın hastalığını duymasını istemez. Rıza baba da bu karara saygı gösterir.

Ali ile temaslı olan ailesine ve tüm ekibe test yapılır. Covid-19 haberi yapan Zeliha haberde Ali’ye de yer verir. Pınar haberlerde Ali’yi görünce çılgına döner ve hemen hastaneye koşar. Durumu ağırlaşan Ali’nin entübe edilmesi gerekir.

Selvi’nin yanında içtiği çaydan sonra bayılan Cenal’in baygınken çekilen görüntüleri Ezgi’nin üzülmesine neden olurken, Cemal de durumu Ezgi ve ekibe açıklamak için uğraşır.

Rıdvan’ın yakalanmasının ardından örgüt üyeleri dağa götürmek için sempatizan kazanma çalışmaları devam eder. Örgüt elemanlarına inana Leyla adındaki genç kız evden kaçar. Bu durum karşısında deliye dönen Leyla’nın babası kızının bulunması için başka bir genç kadını rehin alır.