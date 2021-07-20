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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan dikkat çeken paylaşım! "İşler iyice kızıştı"

20.07.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın yeni sezonda diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Özgür Ozan, bu iddiaların ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan dikkat çeken paylaşım! "İşler iyice kızıştı"

Kanal D'de 15 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Hüsnü Komiser'i canlandıran Özgür Ozan'ın yeni sezonda dizide yer almayacağı iddia edildi.

Ege sahillerinde tatil yapan Özgür Ozan, Arka Sokaklar dizisinde çekilen bir fotoğrafını ise "İşler iyice kızıştı" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun takipçileri ise sevilen oyuncuya diziden ayrılmaması yönünde yorumlar yaptı.

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Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin Çoban'ı canlandıran Onur Bay ve kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'ın sezon finalinde diziden ayrılmıştı.

TRANSFER İDDİALARINI YALANLADI

Hüsnü Çoban'ın yerine İsmail Demirci'nin geleceği de öne sürülmüştü. Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan İsmail Demirci ise Arka Sokaklar'da rol alacağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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