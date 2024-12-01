Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, RTÜK kararını eleştirdi: "Saygı duymamakla birlikte..."

Türk televizyonunun uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, RTÜK tarafından incelemeye alındı ve tarikat sahnesi nedeniyle idari para cezası ve yayın durdurma cezası aldı. Bu karar, dizi ekibinin tepkisini çekti.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar gibi ünlü oyuncuların başrolünde olduğu dizinin Mesut Komiseri olarak tanınan Şevket Çoruh, durdurma cezasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve “Ödül sayarım” paylaşımında bulundu.

"19 SENE DEVAM EDEN BİR DİZİ..."

Şevket Çoruh, katıldığı bir etkinlikte de karar hakkında açıklamalarda bulunarak, “19 sene devam eden bir dizinin başına gelmesi üzücü. Saygı duymamakla beraber bu bir karardır. Bu kararın ne kadar genişletileceği ürkütücü. Her canlı bu tip cezaları yaşayacak, yani bizim gibi televizyon adabını bilen bir dizinin başına bile gelmişse çok enteresan” şeklinde konuştu.

Çoruh konuşmasında "Arka Sokaklar artık Türkiye'nin gerçeği. Türkiye'de olmamış herhangi bir olayı bizim dizide göremezsiniz" dedi.

Arka Sokaklar dizisinin RTÜK tarafından aldığı ceza, sadece dizinin oyuncu kadrosu için değil, Türk televizyon sektörü için de önemli bir gündem maddesi haline geldi.

RTÜK'ÜN ARKA SOKAKLAR KARARI

RTÜK tarafından yapılan incelemede; "Arka Sokaklar'' dizisinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu.