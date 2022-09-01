Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlunu oynayan Furkan Göksel, bu dizi sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Arka Sokaklar dizisindeki macerasına son vermesine rağmen halen Arka Sokaklar'ın Metin'i olarak tanınan Furkan Göksel, bir süredir yaşadığı ilişkiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile bir süredir aşk yaşıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, beraber sık sık paylaşım yapıyor ve birbirinin paylaşımına yorum bırakıyor.

Kader Bozkurt, son olarak yeşil beyaz kombiniyle dikkat çekti.

O pozu, "Yeşillendik" ifadeleriyle paylaşan Bozkurt'a, erkek arkadaşı Göksel, "Fıstığım" yorumunu yaptı.





