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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

01.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın hayatına 2006'da başlayan Arka Sokaklar dizisinde Metin rolüne hayat veren Furkan Göksel, dizideki yıllar içerisindeki değişimiyle oldukça konuşulmuştu. Şimdilerde özel hayatıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlunu oynayan Furkan Göksel, bu dizi sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Arka Sokaklar dizisindeki macerasına son vermesine rağmen halen Arka Sokaklar'ın Metin'i olarak tanınan Furkan Göksel, bir süredir yaşadığı ilişkiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile bir süredir aşk yaşıyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, beraber sık sık paylaşım yapıyor ve birbirinin paylaşımına yorum bırakıyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

Kader Bozkurt, son olarak yeşil beyaz kombiniyle dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

O pozu, "Yeşillendik" ifadeleriyle paylaşan Bozkurt'a, erkek arkadaşı Göksel, "Fıstığım" yorumunu yaptı.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi tarzıyla dikkat çekti

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Furkan Göksel arka sokaklar
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