Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile ilişki yaşıyor. Kız arkadaşının sahil paylaşımına yaptığı aşk dolu yorum ile çok konuşulmuştu. Göksel'in kız arkadaşı Kader Bozkurt, havuz kenarından poz verdi.

FURKAN GÖKSEL'İN SEVGİLİSİNDEN CESUR PAYLAŞIM

Kader Bozkurt ile bir süredir ilişki yaşayan Furkan Göksel, sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti.

Furkan Göksel, sevgilisinin sahil kenarından yaptığı paylaşıma, "Love yani AŞK" yorumunu düşmüştü.

Furkan Göksel'in sarışın sevgilisi Kader Bozkurt Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Kader Bozkurt, havuzun kenarından süper mini eteğiyle poz verdi.

1994 doğumlu 27 yaşındaki Furkan Göksel, Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.





