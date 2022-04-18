MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

18.04.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Metin rolüne hayat veren Furkan Göksel son zamanlarda özel hayatıyla gündeme geliyor. Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile ilişki yaşıyor. Kız arkadaşının sahil paylaşımına yaptığı aşk dolu yorum ile çok konuşulmuştu. Göksel'in kız arkadaşı Kader Bozkurt, havuz kenarından poz verdi.

FURKAN GÖKSEL'İN SEVGİLİSİNDEN CESUR PAYLAŞIM

Kader Bozkurt ile bir süredir ilişki yaşayan Furkan Göksel, sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Furkan Göksel, sevgilisinin sahil kenarından yaptığı paylaşıma, "Love yani AŞK" yorumunu düşmüştü.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Furkan Göksel'in sarışın sevgilisi Kader Bozkurt Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Kader Bozkurt, havuzun kenarından süper mini eteğiyle poz verdi.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

1994 doğumlu 27 yaşındaki Furkan Göksel, Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden cesur paylaşım! Havuzun kenarında poz verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Nisa ve Barış neden ayrıldı? Survivor Nisa ve Barış neden ayrıldı?
Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam değişik hareketler yapıyor! 3 saniyede bitiyor"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam değişik hareketler yapıyor! 3 saniyede bitiyor"
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

Atatürk çıkışı tepki çekti! "Ben bir mitinge veya kongreye katılmadım"

Atatürk çıkışı tepki çekti! "Ben bir mitinge veya kongreye katılmadım"

PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...

PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...

Evinin önünde çay içerken öldü! Eşi gözyaşları içinde feryat etti

Evinin önünde çay içerken öldü! Eşi gözyaşları içinde feryat etti

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Fenomenin zor anları! Canlı yayında asitli saldırıya uğradı

Fenomenin zor anları! Canlı yayında asitli saldırıya uğradı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.