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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel ve sevgilisi ayrıldı mı?

26.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu Metin'i canlandıran Furkan Göksel ve sevgilisi Kader Bozkurt paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İkili birlikte pozlarını Instagram hesaplarından kaldırdı. "Ayrıldılar mı?" sorusu merak konusu olurken genç oyuncu son olarak 3 gün önce sevgilisinin süper minili pozlarına kalp emojisi yağdırdığı görüldü.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel ve sevgilisi ayrıldı mı?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar'ın çocuk oyuncusu olarak tanınan ve dizide büyüyen Furkan Göksel özel hayatıyla da merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu Metin'e hayat veren Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak süper minili pozlarını paylaşan genç kadına sevgilisi Furkan Göksel'den kalp emojisi yağdı.

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HER ŞEYİ SİLDİLER

Ancak Instagram'da bir detay gözlerden kaçmadı. Kader Bozkurt ve Furkan Göksel takipleşmeyi bıraktı ve birbirleriyle olan aşk pozlarını da sildi.

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Son olarak 3 gün önce bir poza kalp emojisi atan Arka Sokaklar'ın Metin'i ve sevgilisinin ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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