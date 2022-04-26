Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel ve sevgilisi ayrıldı mı?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar'ın çocuk oyuncusu olarak tanınan ve dizide büyüyen Furkan Göksel özel hayatıyla da merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu Metin'e hayat veren Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak süper minili pozlarını paylaşan genç kadına sevgilisi Furkan Göksel'den kalp emojisi yağdı.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Ancak Instagram'da bir detay gözlerden kaçmadı. Kader Bozkurt ve Furkan Göksel takipleşmeyi bıraktı ve birbirleriyle olan aşk pozlarını da sildi.

Son olarak 3 gün önce bir poza kalp emojisi atan Arka Sokaklar'ın Metin'i ve sevgilisinin ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.



