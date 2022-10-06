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Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş hangi dizide oynayacak?

06.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinin Murat komiseri Uğur Pektaş 6,5 yıl aradan sonra yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve maneviyata yönelen ünlü oyuncunun hangi projede yer alacağı merak konusu oldu. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Uğur Pektaş kimdir? Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş hangi dizide oynayacak?

Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş hangi dizide oynayacak?

Arka Sokaklar dizisinde Murat Ateş karakterine hayat vere Uğur Pektaş'ın yeni projesi belli oldu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Uğur Pektaş hangi dizide oynayacak?" sorusunu araştırıyor. Peki Uğur Pektaş kimdir?

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş 16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

19 Haziran 2008′de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik’le evlendi. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik’le beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu’nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür.

Halen Kanal D,de oynayan arka sokaklar dizisinde Murat komiser Murat Ateş rolünü oynamıştır.

ARKA SOKAKLAR'IN MURAT KOMİSERİ UĞUR PEKTAŞ HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Uğur Pektaş, 6.5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak. Dizinin çekimlerine başlandı.

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