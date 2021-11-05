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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu? Açıklama geldi

05.11.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’da sular durulmuyor. Geçtiğimiz sezondan sonra pek çok oyuncunun yapıma veda etmesi gözleri diğer oyunculara çevirmişti. Geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in diziye veda edeceği öne sürüldü. Bunun üzerine konuyla ilgili Erler Film’den açıklama geldi.

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 16. sezonuyla devam ediyor. 600 bölümü geride bırakan dizi, bu sezon yaşanan ayrılıklarla gündeme geliyor.

Cuma günlerinin sevilen dizisinden Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz ayrıldı. Bu ayrılıklar seyirciyi üzerken, son olarak diziden Ali karakterinin şehit olarak çıkması herkesi kızdırdı.

Bu gelişmelerin ardından Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in veda edeceği iddia edildi. Bu son iddia seyirciyi şoke ederken Erler Film'den Zafer Ergin'in ayrılığına ilişkin açıklama yapıldı.

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ZAFER ERGİN, ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan iddiaya göre; Zafer Ergin yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ancak hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak.

Bu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erler Film, “Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri RIZA BABA karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır. Değerli oyuncumuz Rıza Baba’mız Arka Sokaklar Ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” açıklamasında bulundu.

Bu açıklama dizinin hayranlarını sevindirdi.

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Arka Sokaklar dizisi Zafer Ergin
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