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Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar'ın lüks arabasını çalmışlardı! Yeni gelişme...

10.02.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar'ın lüks arabasını çalmışlardı! Yeni gelişme...

ARKA Sokaklar dizisinde ‘Selin Komiser’ rolünü canlandıran oyuncu Oya Okar’ın lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı. Okar, otomobilini teslim almak üzere Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldi.

Oya Okar’ın Beykoz’da bulunan evinin önüne 20 gün önce polis aracı izlenimi verilmiş çakarlı bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araç ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda şüpheliler yakalanırken, Oya Okar’ın otomobili bulundu. Okar, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunan otomobilini teslim almak üzere, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldi.

Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar'a hırsızlık şokuArka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar'a hırsızlık şoku

“EMNİYET BİRİMLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Otomobilini almak üzere Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Oyuncu Oya Okar, “20 gün önce gerçekleşmişti olay. Hem değerli eşyalarımız hem otomobilimiz çalınmıştı. Olay gününden beri emniyet birimlerinin titizlikle ve detaylı olarak çalıştıklarına şahit olduk biz. Benim gördüğüm ve şahit olduğum, bu tür vakalarda zaten hep aynısını yapıyorlar. Onların bu özenli çalışması sonucu 20’nci gün hem araç bulundu hem yapanlar yakalandı. Çok teşekkür ediyorum İstanbul Emniyeti’ne ve bu süreçte çalışan tüm emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Çok tatsız bir şey, umarım kimse böyle bir şey yaşamaz. Bunu yapanların cezalarını aldıklarını görmeyi diliyoruz" dedi.

Araçta bir hasar olup olmadığıyla ilgili soruya ise Okar, “Şu anda bizim gördüğümüz tespit edilen bir şey yok. Tabii ki serviste yapılacak muayenelerle netleşebilecek bir şey" diye yanıt verdi.

4 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR

Öte yandan şüpheliler, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptıkları ortak çalışma ile Pendik'te bir adrese operasyonda yakalandı. İki şüpheli evde yakalanırken, Okar'ın otomobili evin garajında plakası değiştirilmiş halde bulundu. Evde yapılan aramada, garajda bulunan bir başka otomobilin bagajında 4 kilo 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerden Mutlu Yaşar A.'nın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık, Ümit T.'nin ise oto hırsızlık, evden hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada şüphelilerin evin bahçesinde yürüdüğü anlar ve çaldıkları otomobil ile olay yerinden uzaklaşma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Pendik oto çalınma bölgesi oldu çıktı 5 tanıdık araç çalındı farklı zamanlarda hiç biri bulunulamadi ama bu hanımın bulunmuş tesadüfe bak

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