Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar'ın lüks arabasını çalmışlardı! Yeni gelişme...

Oya Okar’ın Beykoz’da bulunan evinin önüne 20 gün önce polis aracı izlenimi verilmiş çakarlı bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araç ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda şüpheliler yakalanırken, Oya Okar’ın otomobili bulundu. Okar, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunan otomobilini teslim almak üzere, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldi.

“EMNİYET BİRİMLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Otomobilini almak üzere Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Oyuncu Oya Okar, “20 gün önce gerçekleşmişti olay. Hem değerli eşyalarımız hem otomobilimiz çalınmıştı. Olay gününden beri emniyet birimlerinin titizlikle ve detaylı olarak çalıştıklarına şahit olduk biz. Benim gördüğüm ve şahit olduğum, bu tür vakalarda zaten hep aynısını yapıyorlar. Onların bu özenli çalışması sonucu 20’nci gün hem araç bulundu hem yapanlar yakalandı. Çok teşekkür ediyorum İstanbul Emniyeti’ne ve bu süreçte çalışan tüm emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Çok tatsız bir şey, umarım kimse böyle bir şey yaşamaz. Bunu yapanların cezalarını aldıklarını görmeyi diliyoruz" dedi.