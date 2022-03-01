MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

01.03.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kader Bozkurt, bu defa mini şortlu pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Başrollerini Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ela Yörüklü gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Metin' karakteriyle ünlenen genç oyuncu Furkan Göksel, şimdilerde aşk sarhoşu. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla beğeni topladı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Furkan Göksel'in sevgilisinin, çeşitli firmalarda modellik yaptığı öne sürülüyor.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Furkan Göksel, geçtiğimiz günlerde Kader Bozkurt ile verdiği Sevgililer Günü pozuna, ''Bu günün anlam ve önemi sensin sevgilim'' notunu düşmüştü.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Daha öncesinde özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile yaşadığı aşkı göz önünde yaşamaktan kaçınmıyor. Kader Bozkurt ve Furkan Göksel'in aşk pozlarına beğeni yağıyor.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt'a övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Oyunculukla çocuk yaşlarda tanışan Furkan Göksel, Plato Meslek Yüksek Okulu'nda Uygulamalı Oyunculuk eğitimi almıştı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın Arka Sokaklar dizisinden ayrılması, gözlerin Furkan Göksel'e çevrilmesine neden olmuştu. Genç oyuncunun yeni bir projede rol alıp almayacağı henüz belli değil.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tayfun Duygulu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Tayfun Duygulu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Yüzlerce kişiye işkence yapmıştı...

Yüzlerce kişiye işkence yapmıştı...

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller!

Son dakika: Ukrayna’da korkunç semboller!

Türkiye'den yardım istedi! ''Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum...''

Türkiye'den yardım istedi! ''Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum...''

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Nükleer Düzenleme Kanunu kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi istedi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!

Sevgilisi istedi Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!

Vitamin ve mineral zengini! Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!

Vitamin ve mineral zengini! Afiyetle yiyen de var yüzüne bakmayan da!

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Belediye otobüsüne bindiler! Aşkını haykırdı

Belediye otobüsüne bindiler! Aşkını haykırdı

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.