Arka Sokaklar'ın Tekin'i Furkan Göksel'in sevgilisinden bacak şov! Mini şortuyla poz verdi

Başrollerini Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ela Yörüklü gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Metin' karakteriyle ünlenen genç oyuncu Furkan Göksel, şimdilerde aşk sarhoşu. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla beğeni topladı.

Furkan Göksel'in sevgilisinin, çeşitli firmalarda modellik yaptığı öne sürülüyor.

Furkan Göksel, geçtiğimiz günlerde Kader Bozkurt ile verdiği Sevgililer Günü pozuna, ''Bu günün anlam ve önemi sensin sevgilim'' notunu düşmüştü.

Daha öncesinde özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile yaşadığı aşkı göz önünde yaşamaktan kaçınmıyor. Kader Bozkurt ve Furkan Göksel'in aşk pozlarına beğeni yağıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt'a övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Oyunculukla çocuk yaşlarda tanışan Furkan Göksel, Plato Meslek Yüksek Okulu'nda Uygulamalı Oyunculuk eğitimi almıştı.

Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın Arka Sokaklar dizisinden ayrılması, gözlerin Furkan Göksel'e çevrilmesine neden olmuştu. Genç oyuncunun yeni bir projede rol alıp almayacağı henüz belli değil.



