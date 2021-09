Arka Sokaklar’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Fenomen dizi için geri sayım

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu gibi birbirinden deneyimli isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar’ın 595. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizide ekip, Memo’nun izini bulurken, Mahmut ve adamlarına yapılan operasyonda çatışma yaşanıyor. İşte Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanına dair bilgiler…

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her hafta cuma akşamları Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıra Arka Sokaklar dizisi, 3 ay sezon arasının ardından yeni bölümleriyle yayınlanacak. Arka Sokaklar 17 Eylül Cuma günü yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara geri dönecek...

ARKA SOKAKLAR’IN YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Ekip bir aydır peşinde olduğu Memo'nun izini bulur. Mahmut ve adamlarına karşı düzenlenen operasyonda büyük çatışma yaşanıyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN KONUSU

Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan, sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olan bu yürekli polisler, “birliktelik ruhu” ve “mücadele azmiyle” minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşarak suçluların korkulu rüyası olmaktadırlar. Ekip görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet amiri Rıza Baba olur.