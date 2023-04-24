Arka Sokaklar’ın yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğullarını görenler çok şaşırdı! “Annesinin kopyası”

Fenomen dizi Arka Sokaklar’ın oyuncuları arasında yer alan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş 2008 yılında dünyaevine girmişti. Bir süre sonra ayrılan çiftin bu evlilikten Murathan isimli bir oğulları oldu. Arka Sokaklar’daki performanslarıyla çok sevilen ve şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Özçelik ve Pektaş’ın oğullarını görenler annesine benzerliği karşısında çok şaşırdı.

Seni Seviyorum adındaki tiyatro oyununda oynayan Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle büyük çıkış yakalamıştı.

1979 doğumlu olan Uğur Pektaş ise 2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasını şampiyon olarak bitirdi.

Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi.

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ünlü isimler 19 Haziran 2008 tarihinde nikah masasına oturdu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu oldu. Çift daha sonra 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.

Sevilen isimlerin oğullarını görenler "Annesinin kopyası", "Maşallah size", "Oğlan da büyümüş" yorumlarında bulundular.



