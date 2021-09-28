Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozuyla hayranlarını büyüledi

Yüsra Geyik, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 15 yıl boyunca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan genç oyuncu henüz yeni bir projeyle anlaşmış değil.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle özdeşleşen genç oyuncunun sıradaki projesi hayranları tarafından çok merak ediliyor.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Yüsra Geyik, son pozlarıyla hayranlarından bir kere daha tam not aldı. Derin göğüs dekolteli siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Yüsra Geyik, aynı zamanda bir de ayna karşısında selfie yaptı.

Yüsra Geyik’in pozları çok kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Bazı hayranları genç oyuncunun pozlarına iltifatlar yağdırırken bazıları ise oyuncunun paylaşımını fazla iddialı bularak eleştirdi.

