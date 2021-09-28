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  4. Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozuyla hayranlarını büyüledi

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozuyla hayranlarını büyüledi

28.09.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl boyunca canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon finaliyle birlikte yapımdan ayrılarak herkesi çok şaşırtmıştı. Genç oyuncu henüz yeni bir projeyle el sıkışmasa da Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozuyla hayranlarını büyüledi

Yüsra Geyik, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 15 yıl boyunca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan genç oyuncu henüz yeni bir projeyle anlaşmış değil.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle özdeşleşen genç oyuncunun sıradaki projesi hayranları tarafından çok merak ediliyor.

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Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Yüsra Geyik, son pozlarıyla hayranlarından bir kere daha tam not aldı. Derin göğüs dekolteli siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Yüsra Geyik, aynı zamanda bir de ayna karşısında selfie yaptı.

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Yüsra Geyik’in pozları çok kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Bazı hayranları genç oyuncunun pozlarına iltifatlar yağdırırken bazıları ise oyuncunun paylaşımını fazla iddialı bularak eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ninemin kine dönmüş bu yaşta:))))
hüsnü çoban görmesin

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