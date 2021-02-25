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Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni isim katıldı! Yılan Hikayesi'yle tanınmıştı...

25.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni isim katıldı! Yılan Hikayesi'yle tanınmıştı...

Kanal D’nin vazgeçilmezlerinden olan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna üç yeni isim katıldı. Dizide Yılan Hikayesi dizisiyle hafızalara kazınan Neriman Uğur konuk oyuncu olarak dahil olacak.

Kanal D’nin, yapımını Erler Film yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizisi Arka Sokaklar’a üç yeni isim daha katıldı.

Dizinin bu Cuma (26 Şubat) ekrana gelecek olan 579’uncu bölümünde Emre Fakıoğlu ve Şekip Taşpınar izleyicisi karşısına çıkacak. Genç oyuncu Emre Fakıoğlu, Halis karakterine Şekip Taşpınar ise Medar karakterine hayat verecek.

Arkas

Ünlü oyuncu Neriman Uğur ise Nevbahar Pamiroğlu karakteriyle 581’inci bölümde misafir oyuncu olarak diziye dahil olacak.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de...

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