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Arka Sokaklar tekrar bölümleri ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 13.07.2019 01:58 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomeni dizisi Arka Sokaklar, yaz boyunca tekrarlarıyla ekranda olacak. Peki Arka Sokaklar'ın tekrar bölümleri ne zaman ve hangi kanalda olacak?

Arka Sokaklar tekrar bölümleri ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, 521. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girmişti. Eylül ayında 14. yeni sezonuyla ekranlara dönecek olan dizinin tekrarları ise teve2'de yayınlanacak.

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Aylin Çınar, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar, hafta içi her akşam yeniden izleyiciyle buluşacak.

Arka Sokaklar, tekrarlarıyla Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 21.00'de teve2'de!

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar, 14 Haziran Cuma akşamı 521. son bölümüyle ekrana geldi. Ekim ayına kadar ekrana ara veren dizinin sezon finalinde, uyuşturucu baronu Nejat tarafından vurulan Volkan şehit oldu.

Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın bulunduğu adrese gider. Polisleri fark eden Nejat ve adamları arasında çatışma çıktı. Nejat bu karmaşada kaçmayı başardı. Volkan onu görür ve peşine takıldı. Kovalamaca sırasında Nejat'ı kaybetti. Nejat, saklandığı yerden kalktı ve sırtı dönük olan Volkan'ı vurdu. Sevdiği adamı kanlar içinde bulan Hande yıkıldı. Volkan hastaneye kaldırıldu ve ameliyata alındı. Ancak Volkan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

VURULAN MESUT KURTULACAK MI?
Arka Sokaklar 521. bölümde Mesut, Selin ile çıkacağı tatil öncesi tren istasyonunda vuruldu. Selin ve Mesut tatile çıkmak için tren istasyonundadır. Selin'in peşine takılan ve uyuşturucu baronun ikinci adamı onu takip etmiştir. Bu adam baronu ortadan kaldırmak ve yerine geçmek için ikiyüzlü davranarak ekibimize yardım etmiştir. Yaşanan bir olaya şahit olan ve asıl amacının Selin tarafından deşifre olacağını bildiğinden öldürmek için peşine düşmüştür. İstasyona gelen adam Mesut'la karşılaşınca şaşırır. Mesut da şaşkındır. Mesut baronu yakalatmak için çaba harcayan bu adamdan şüpheleniyordu. Şüphelenmekte de haklı olduğunu ortaya koyan bir olayla karşı karşıya kalır. Adam cebinde sakladığı silahla üst üste Mesut'a ateş eder. Mesut kanlar içinde yere yığılır.

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