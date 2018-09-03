Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Arka Sokaklar 486. bölümden yeni fragman

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ekranları en çok seyredilen polisiye dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon yayın tarihi açıklandı. Dizi 14 Eylül Cuma akşamı yeni sezonu açıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümde ekip piknik alanından kaçırılan küçük kız çocuğu Fatoş'u kurtarmak için çaba sarf edecek. İlk bölümden merak edilen konu Fatoş'un sağsalim kurtarılıp kurtarılamayacağı...

İstanbul Polis Teşkilatı Asayis Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekibin, İstanbul'un sokaklarını arşınladığı ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla mücadele ettiği dizinin yeni bölümü yine aksiyon ve maceralarla dolu olacak. Yayınlanan fragmanda da bu heyecan seyirciye aktarılırken "13"e vurgu yapılıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kazım, Seyit’in konağındadır. Halil ise Kazım’ın varlığından rahatsızdır, ona güvenmemektedir. Kazım’dan güvenilirliğini kanıtlaması için bir mülteciyi öldürmelerini ister. Kazım bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Şanlı, dışardaki bir adama şifreli olarak Ebru ve Can’ın öldürülmesi emrini verir. Can ve Ebru koruma evindedir. Can’ın ufacık bir hatası sonrası adamlar koruma evinin yerini bulur. Ebru ve Can’ın hayatı tehlikededir.