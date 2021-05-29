Arka Sokaklar yıldız ismi Pınar Aydın yeni mesleğini açıkladı! İşte Pınar Aydın'ın son hali

Yıllar önce yayınlanan yetenek yarışması 'Akademi Türkiye'ye' katılmasıyla tanınan başarılı oyuncu ve şarkıcı Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar dizisinde uzun süre rol olarak büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde başka bir mesleğe yönelen Aydın, yeni mesleği ile hayranlarını şaşırttı. İşte Pınar Aydın'ın son hali ve yeni mesleğnin detayları...

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son haliyle herkesi şaşırttı!

Şu sıralar 15. sezonu ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin ilk seozonlarında Rıza baba karakterinin kızını canlandıran Pınar Aydın oyunculuk mesleğine ara verdi.

Akademi Türkiye'de finalist oldu Aydın, 2004 yılında yayınlanan müzik yarışması Akademi Türkiye'ye katılması ile adını duyurmuştu.

Barış Akarsu ile aynı dönem yarıştı Yarıştığı dönem arkadaşlarından biride 2007 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'ydu. Öte yandan Aydın ise yarışmayı üçüncülükle tamamlamıştı.

Dünyaevine girdi 31 Ağustos 2015'te Giresunspor'un eski kalecilerinden Harun Ovalıoğlu ile hayatını birleştirdi.

Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Aydın, şarkıcılık, oyunculuk mesleklerinin ardından yeni mesleği için kollarını sıvadı.

Yeni mesleği çok şaşırttı Ailesi ile Giresun'da yaşamını dürdüren Aydın, artık bungalow evler kiralamaya başladı.

Pınar Aydın kimdir? Pınar Aydın 16 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Oyuncu, şarkıcı, söz yazarı olan Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.