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Arka Sokaklar yıldız ismi Pınar Aydın yeni mesleğini açıkladı! İşte Pınar Aydın'ın son hali

29.05.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır popülerliğini koruyarak yayın hayatına devam eden polisiye dizisi Arka Sokaklar'da Pınar karakterini canlandırmasıyla tanınan Pınar Aydın oyunculuğa ara verdi. Aydın'ın şimdilerde yaptığı meslek ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte başarılı oyuncunun son hali...

Yıllar önce yayınlanan yetenek yarışması 'Akademi Türkiye'ye' katılmasıyla tanınan başarılı oyuncu ve şarkıcı Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar dizisinde uzun süre rol olarak büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde başka bir mesleğe yönelen Aydın, yeni mesleği ile hayranlarını şaşırttı. İşte Pınar Aydın'ın son hali ve yeni mesleğnin detayları...

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son haliyle herkesi şaşırttı!

Şu sıralar 15. sezonu ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinin ilk seozonlarında Rıza baba karakterinin kızını canlandıran Pınar Aydın oyunculuk mesleğine ara verdi.

Akademi Türkiye'de finalist oldu

Akademi Türkiye'de finalist oldu
Aydın, 2004 yılında yayınlanan müzik yarışması Akademi Türkiye'ye katılması ile adını duyurmuştu.

Barış Akarsu ile aynı dönem yarıştı

Barış Akarsu ile aynı dönem yarıştı
Yarıştığı dönem arkadaşlarından biride 2007 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'ydu. Öte yandan Aydın ise yarışmayı üçüncülükle tamamlamıştı.

Dünyaevine girdi

Dünyaevine girdi
31 Ağustos 2015'te Giresunspor'un eski kalecilerinden Harun Ovalıoğlu ile hayatını birleştirdi.
Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Aydın, şarkıcılık, oyunculuk mesleklerinin ardından yeni mesleği için kollarını sıvadı.

Yeni mesleği çok şaşırttı

Yeni mesleği çok şaşırttı
Ailesi ile Giresun'da yaşamını dürdüren Aydın, artık bungalow evler kiralamaya başladı.

Pınar Aydın kimdir?

Pınar Aydın kimdir?
Pınar Aydın 16 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Oyuncu, şarkıcı, söz yazarı olan Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.
2004 yılında Atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur. 2011 yılında "Dur dedim" adlı albüme imza atmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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