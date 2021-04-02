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Arka Sokaklar Zeliş'e ne oldu? Arka Sokaklar Giray Zeliş'e ne yaptı?

02.04.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümü çok konuşuluyor. Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'in başına gelenlerin ardından Arka Sokaklar Zeliş'e ne oldu? sorusu araştırılmaya başladı. Yüsra Geyik'in canlandırdığı Zeliş karakteri Giray'ın saldırısına uğradıktan sonra gündemde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İşte, ayrıntılar...

Arka Sokaklar Zeliş'e ne oldu? Arka Sokaklar Giray Zeliş'e ne yaptı?

Arka Sokaklar'ın Zelişi dizideki sapık Giray karakterinin saldırına uğradıktan sonra dizinin son bölümü olay oldu. Kanal D ekranalarında yıllardır izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen dizide Hüsnü Çoban'ın kızının başına gelenler izleyenleri dehşete düşürdü. Peki, Giray Zeliş'e ne yaptı? Zeliş'e ne oldu? İşte, detaylar...

ARKA SOKAKLAR ZELİŞ'E NE OLDU?

Arka Sokaklar dizisinin karakteri Giray, Hüsnü Çoban'dan intikam almak için kızı Zeliş’e tecavüz etti. Hüsnü'nün, kendisine ateş açarak Giray’ın annesi Nevbahar’ı vurduktan sonra Giray saldırdı. "Babana selam söyle beni unutmasın, sen de unutmayacaksın" diyerek Hüsnü Çoban'dan intikam aldı. Hüsnü Çoban ise olanlardan kendini sorumlu tuttu ve Giray'ın peşine düştü.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990'da Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula Samsun'da başlayan genç oyuncu, ailesinin taşınması ile 2. sınıftan itibaren İstanbul Ataköy'de bulunan 60. yıl Ataköy İlköğretim okulunda ilk öğrenimini tamamladı.

Daha ilkokul 4. sınıftayken tiyatro kursuna gitmeye başlayan Yüsra Geyik'in tiyatro hayatı tam da o anda başladı. Kamera karşısına ise ilk olarak 13 yaşındayken "Hayat Bilgisi" dizisi ile geçen Yüsra Geyik, 2006 senesinde Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna girdi.

Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Yüsra Geyik, hala Arka Sokaklar kadrosunda Zeliş karakterini canlandırmaya ve ekran önünde büyümeye devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜM FRAGMANI


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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