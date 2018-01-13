Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'e dedelik sürprizi!

Arka Sokaklar'ın Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, Hüsnü Çoban dede olacağını öğrendi! Gençler bir kafede oturmuş Asiye'nin gelmesini bekliyordur. Asiye kafeye yaklaştığı sırada bir hırsız çantasını çalar ve kaçar. Arda ve Volkan komiserlerin orada olması onlar için büyük şanstır.

Hırsızı yakalarlar ve çantayı Asiye'ye verirler. Asiye bu olayın getirdiği sıkıntı ile fenalık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Metin ve gençler çok telaşlıdır. Yapılan tetkikler sonucu Asiye'nin hamile olduğu ortaya çıkar. Başta Metin olmak üzere büyük sıkıntılar atlatan Çoban Ailesi, bu mutlu haberden dolayı sevinç içine girerler. Özellikle Hüsnü dede olacağını duymaktan dolayı çok mutludur.