MAGAZİN

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'e dedelik sürprizi!

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ | 13.01.2018 01:22 | Son Güncelleme 6 saat önce

Arka Sokaklar'ın 464. bölümde Metin'in bebek müjdesi Çoban ailesini sevince boğdu. Dede olacağını öğrenen Hüsnü Komiser büyük mutluluk yaşadı.

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'e dedelik sürprizi!

Arka Sokaklar'ın Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, Hüsnü Çoban dede olacağını öğrendi! Gençler bir kafede oturmuş Asiye'nin gelmesini bekliyordur. Asiye kafeye yaklaştığı sırada bir hırsız çantasını çalar ve kaçar. Arda ve Volkan komiserlerin orada olması onlar için büyük şanstır.

Hırsızı yakalarlar ve çantayı Asiye'ye verirler. Asiye bu olayın getirdiği sıkıntı ile fenalık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Metin ve gençler çok telaşlıdır. Yapılan tetkikler sonucu Asiye'nin hamile olduğu ortaya çıkar. Başta Metin olmak üzere büyük sıkıntılar atlatan Çoban Ailesi, bu mutlu haberden dolayı sevinç içine girerler. Özellikle Hüsnü dede olacağını duymaktan dolayı çok mutludur.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar arka sokaklar 464. bölüm

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

James Rodriguez eşini Helga Lovekaty ile aldatmış!

Nursel Ergin'den programı hakkında açıklama

Nursel Ergin'den programı hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arka Sokaklar dizisinde Şebnem Schaefer sürprizi

Arka Sokaklar dizisinde Şebnem Schaefer sürprizi

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar 463. bölüm fragmanı...Rıza Baba'nın ekibinde cinayet şoku!

Arka Sokaklar 463. bölüm fragmanı...Rıza Baba'nın ekibinde cinayet şoku!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'den Gonca'ya sürpriz evlilik teklifi

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'den Gonca'ya sürpriz evlilik teklifi

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'e büyük şok! Tekin ölecek mi?

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'e büyük şok! Tekin ölecek mi?

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'e tepki yağıyor

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'e tepki yağıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.