Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı

İskoçya Falkirk, Stirlingshire'dan 22 yaşındaki Connie White, 18 Ekim'de doğum gününü kutlamak için dışarı çıkmaya hazırlanırken aynanın karşısında durduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Kırmızı bir elbisesi ve doğum günü kurdelesi ile Connie, gece boyunca parti yapmaya hazır görünüyordu.

Ancak resmi sosyal medyada paylaştıktan sonra, kısa sürede aynada penis benzeri bir nesnenin göründüğü belirtildi.

Daha yakından incelendiğinde, orada erkek cinsel organı olarak görülen şeyin aslında genç kızın bacağı olduğu belli oluyor. Ancak, fotoğraf o kadar çok yayıldı ki genç kız fotoğrafını önce sildi sonra fotoğrafla birlikte bir açıklama yayınladı.

Sosyal medyada viral olan fotoğraf başarısızlığından kaçmayan Connie, fotoğrafı Twitter'da şu notla paylaştı: "Instagram'da paylaştığım bu fotoğrafta kimileri bacaklarımın arasında bir penis olduğunu düşünüyor inanabiliyor musunuz"

cani believe a posted this on insta & someone commented abt how it looked like a had a dick inbetween my legs ???????????? pic.twitter.com/OmnPocfeSt