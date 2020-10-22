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Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2020 07:56 | Son Güncelleme

Doğum günü için hazırlanan Connie White, kutlama öncesi internette bir fotoğraf paylaştı. Arkadaşları aynadaki yansımayı çok yanlış anlayınca genç kız sosyal medyada viral oldu.

Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı

İskoçya Falkirk, Stirlingshire'dan 22 yaşındaki Connie White, 18 Ekim'de doğum gününü kutlamak için dışarı çıkmaya hazırlanırken aynanın karşısında durduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Kırmızı bir elbisesi ve doğum günü kurdelesi ile Connie, gece boyunca parti yapmaya hazır görünüyordu.

Ancak resmi sosyal medyada paylaştıktan sonra, kısa sürede aynada penis benzeri bir nesnenin göründüğü belirtildi.

YAKINDAN BAKINCA GERÇEK ANLAŞILIYOR

Daha yakından incelendiğinde, orada erkek cinsel organı olarak görülen şeyin aslında genç kızın bacağı olduğu belli oluyor. Ancak, fotoğraf o kadar çok yayıldı ki genç kız fotoğrafını önce sildi sonra fotoğrafla birlikte bir açıklama yayınladı.

Sosyal medyada viral olan fotoğraf başarısızlığından kaçmayan Connie, fotoğrafı Twitter'da şu notla paylaştı: "Instagram'da paylaştığım bu fotoğrafta kimileri bacaklarımın arasında bir penis olduğunu düşünüyor inanabiliyor musunuz"

Genç kızın bu paylaşımı 23.000'den fazla beğeni ve 1.200 retweet topladı. Connie onlara bunun sadece bacağının arkası olduğunu anlatmaya çalışsa da, bazıları yansımanın gerçekte ne olduğunu hala çözemedi.

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