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Arkadan çarptığı otomobil takla atarak su kanalına düştü: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 23:22 | Son Güncelleme

BURSA’nın Kestel ilçesinde otomobil seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Kestel ilçesinde otomobil seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarak su kanalına düşerken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Ankara yolu üzerine çıkan sürücü Buğra Can Ergüven yönetimindeki 78 SM 064 plakalı otomobile, aynı istikamete giden Şaban Balaban yönetimindeki 16 KHT 33 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Ergüven'in otomobil bariyerleri aşıp su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Buğra Can Ergüven ile otomobilde bulunan Neriman Ergüven, Belemir Ergüven, Fundagül Ergüven ve diğer otomobildeki Nurşen Balaban, Zuhal Balaban ve Gülüzar Balaban yaralandı. 7 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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