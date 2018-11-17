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Arkadaş cinayeti sanığı: Annesi annem gibiydi, öldürmek istemedim

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir ay önce, tartıştığı arkadaşı Mehmet Kara‘yı (26) bıçaklayarak öldüren Hüseyin Altun, "Annesi annem gibiydi, aynı evde büyüdük, öldürmek istemedim" dedi.

Arkadaş cinayeti sanığı: Annesi annem gibiydi, öldürmek istemedim

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir ay önce, tartıştığı arkadaşı Mehmet Kara‘yı (26) bıçaklayarak öldüren Hüseyin Altun, "Annesi annem gibiydi, aynı evde büyüdük, öldürmek istemedim" dedi. Mahkemeye çıkarılan Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çıksorut Mahallesi'nde 16 Ekim günü Mehmet Kara, simit almak için girdiği pastanede, arkadaşı olan Hüseyin Altun ile karşılaştı. Mehmet Kara ile Hüseyin Altun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Altun, Kara'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olayın ardından motosikletle kaçan Hüseyin Altun'un yakalanması için polis çalışma başlattı. Altun'un Kahramanmaraş’ta bir evde gizlendiği belirlendi. Dün eve baskın yapan polisleri fark eden Hüseyin Altun, kaçmaya çalışırken ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına aldı. Gaziantep'e getirilen Hüseyin Altun, emniyetteki sorgusunun ardından bugün Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında Hüseyin Altun, gazetecilere, "Amacım öldürmek değildi, kendimi savunmaktı. Annesi annem gibiydi, aynı evde büyüdük. Öldürmek istemedim, çok pişmanım” dedi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hüseyin Altun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Arkadaş cinayeti sanığı: Annesi annem gibiydi, öldürmek istemedimArkadaş cinayeti sanığı: Annesi annem gibiydi, öldürmek istemedim

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