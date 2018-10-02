Arkadaş cinayeti sanığı için savcı müebbet istedi

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde metruk bir binada cesedi bulunan ve yapılan incelemede öldürüldüğü anlaşılan Serdar Gemalmaz (46) cinayetiyle ilgili tutuklu sanık Mümin Demir'in yargılanmasına devam edildi. Savcı, mütalaasında sanık için ömür boyu hapis cezası talep etti.

Metruk depoda 22 Aralık 2017'de Serdar Gemalmaz'ın cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan 3 kişi ifade için emniyete götürüldü. Şüpheli Mümin Demir ifadesinde, arkadaşı Gemalmaz'ın kendisine küfür ettiğini, ardından kavga ettiklerini ve bu sırada onun başına vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Demir tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. Mümin Demir hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Mümin Demir ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın çelişkili ifadeleri ve toplanan deliller değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mümin Demir, Gemalmaz’ın 15 yıllık arkadaşı olduğunu ve cinayeti işlemediğini öne sürüp, tahliyesini istedi. Sanık avukatı da savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savcının esasa yönelik mütalaasına karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

