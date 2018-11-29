HABER

Arkadaş cinayeti şüphelisi 5 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de evinde alkol aldıkları Gürbüz Fındık'ı (28) pompalı tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Arkadaş cinayeti şüphelisi 5 kişi adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de evinde alkol aldıkları Gürbüz Fındık'ı (28) pompalı tüfekle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, Şeker Mahallesi Şahane Sokak'ta iki gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Gürbüz Fındık, arkadaşları R.K. (28), K.G. (28), S.M. (28), M.T. (27) ve E.Ö. (26) ile akşam evinde alkol almaya başladı. Bu sırada arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö.'nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Fındık, vuruldu. Ağır yaralanan Fındık, olay yerine çağrılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan R.K., K.G., S.M., M.T. ve E.Ö. bugün geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Arkadaş cinayeti şüphelisi 5 kişi adliyedeArkadaş cinayeti şüphelisi 5 kişi adliyedeArkadaş cinayeti şüphelisi 5 kişi adliyede

PARTNERModern zamanların prensesiyle tanışınModern zamanların prensesiyle tanışın
Furkan'ı vuran düğün magandasına 16 yıl 8 ay hapisFurkan'ı vuran düğün magandasına 16 yıl 8 ay hapis
İç çamaşırından çıkanlar şoke etti!İç çamaşırından çıkanlar şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Araçla sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi! Tam 7 milyon 140 bin lira

Tam 7 milyon 140 bin lira! Araçla sınırı geçmek isterken...

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti! İşte cezası

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti!

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Denizli'de okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

13 yaşındaki kız okula gitmemek için annesini bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.