Arkadaş cinayetine 25 yıl hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki metruk binada cesedi bulunan Serdar Gemalmaz'ın (46) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Mümin Demir, 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konak'ta depo olarak kullanılan metruk binada 22 Aralık 2017'de Serdar Gemalmaz'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden Mümin Demir, arkadaşı Gemalmaz'ın kendisine küfür ettiğini, ardından kavga ettiklerini ve bu sırada başına vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Demir tutuklanırken, diğer 2'si serbest bırakıldı. Mümin Demir hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Mümin Demir ve tarafların avukatları katıldı. Savcı, geçen duruşma verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın çelişkili ifadeleri ve toplanan deliller değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mümin Demir ise son savunmasında, Serdar Gemalmaz'ın 15 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyip, cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Demir'e, arkadaşı Gemalmaz'ı 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halinden dolayı sanığın cezasını 25 yıla indirip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

