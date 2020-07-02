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Arkadaş dehşeti! Sopa ve satırla dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Önceden borç verdiği arkadaşının parayı geri vermemesi nedeniyle sinirlenen bir kişi, arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü. Beyoğlu'nda yaşanan dehşet anlar cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Şiddet uygulayan şahıs, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerindeki bir depoda geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay günü Hüseyin K. ismindeki şahıs, daha önceden borç verdiğini iddia ettiği İran uyruklu Davud G. ile semtte karşılaştı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra K.’nin otomobiline binerek bir depoya geçti. K., G.’ye burada “borcumu ne zaman vereceksin?” diye sordu. Ancak G. iddiaya göre K.’ya “keyfim ne zaman isterse o zaman vereceğim” dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

DAKİKALARCA SOPAYLA DARP ETTİ!

Duruma sinirlenen K. eline geçirdiği sopayla G.’yi darp etmeye başladı. Dakikalarca sopayla G.’ye vuran K. bir süre sonra eline aldığı satırı yan çevirip bu şekilde darp etmeye başladı. Darp esnasında ağır hakaret ve küfürler eden K. kendisine yalvaran G.’yi öldüresiye dövdü. Hüseyin K. o anları bir de arkadaşına kaydettirdi. Olayın ardından siniri geçen K., G.’nin gitmesine izin verdi.

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DARPÇI ARKADAŞ TUTUKLANDI

Darp edilmesinin ardından İran uyruklu Davud G. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetinde alıkonularak darp ve tehdit edildiğini, üzerindeki paraların ise alındığını söyleyerek davacı olduğunu belirtti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, darpçı şahsın eşkalini ve kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada Hüseyin K. geçtiğimiz Mayıs ayında emniyete giderek teslim oldu.

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İfadesinin alınmasının ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K., çıkartıldığı mahkemece “nitelikli yağma”, “şantaj” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklanarak Paşa Kapısı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
parayı vermeyene yani dolandırocıya devlet birsey yapmaz
Bu şiddeti yapan hayvana o sopa ile başka şekilde şiddet uygulamak gerek.Bu tür insan insan değil.
Aldığı parayı vermeyen elemanın yanına kar kaldı
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