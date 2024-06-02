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  4. Arkadaşı düğünde hediye etti, damat şaşkınlık yaşadı! Piyasa değeri 15 bin TL

Arkadaşı düğünde hediye etti, damat şaşkınlık yaşadı! Piyasa değeri 15 bin TL

02.06.2024 13:56
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Büşra Yıldırım (23) ile hayatını birleştiren Alican Yıldırım'ın (25) düğününde ilginç bir olay yaşandı. Davetliler gelin ve damada altın takarken, damadın arkadaşı İbrahim Göğebakan ise piyasa değeri 15 bin TL olan şaşırtıcı bir hediyeyle çiftin mutluluğuna ortak oldu. Alican Yıldırım, hediye ile şaşkınlık yaşadığını söylerken, Göğebakan ise farklı bir hediye ile sürpriz yaparak unutulmaz bir anıları olsun istediğini belirtti. İşte o ilginç hediye...

Arkadaşı düğünde hediye etti, damat şaşkınlık yaşadı! Piyasa değeri 15 bin TL

İlginç olay Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşandı. TIR şoförü Alican Yıldırım ile Büşra Yıldırım (23) çifti bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılanlar halaylar çekip eğlenirken, takı törenine geçildi. Daha sonra ise adeta olanlar oldu.

PİYASA DEĞERİ 15 BİN TL! ALTIN YERİNE HEDİYE ETTİ, DAMAT ŞAŞKINLIK YAŞADI

Davetliler gelin ve damada altın takarken, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı İbrahim Göğebakan ise süslediği ve piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiğini hediye etti.

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Davetliler alkışlarla çifttin mutluluğuna ortak olurken, Alican Yıldırım, hediye edilen TIR lastiği ile şaşkınlık yaşadığını söyledi.

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"ALTIN YERİNE KARA ALTIN GETİRDİM"

Farklı bir hediye ile sürpriz yaparak unutulmaz bir anıları olsun istediğini belirten İbrahim Göğebakan ise çifte mutluluklar dileyerek, şoför arkadaşının lastiğe ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

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Göğebakan, “Düğünümüze altın yerine kara altın getirdim, yeni çiftlerimize hayırlı olsun. Nakliye işi yaptıkları ve takacağım altını bozdurup yine lastik alacakları için altın yerine lastik bayi olunca ben de lastik hediye ettim. İyi günlerde kullansınlar" dedi.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep düğün lastik
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