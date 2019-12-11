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Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 22:50 | Son Güncelleme

Samsun’da bunalıma giren bir gencin intihar girişiminde bulunacağını öğrenen arkadaşı hemen polise haber verdi.

Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı

Samsun’da bunalıma giren bir gencin intihar girişiminde bulunacağını öğrenen arkadaşı hemen polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri şahsı ipten kurtardı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan A.A. (25) girdiği bunalım sonucu kendini evinin banyosunda iple asarak intihara kalkıştı. A.A.’nın bir arkadaşı öğrenince 155 Polis İmdat Servisini arayarak olayı ve adresi bildirdi. Eve giden polis A.A.’yı ipten kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A. gerekli müdahalesinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. A.A.’nın sevdiği kız yüzünden intihara kalkıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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