Arkadaşı hediye etti, koleksiyona başladı: Herkese tavsiye etmem bin euronun üzerinde olan var

Konya'da yaşayan emekli inşaat mühendisi Mehmet Yetim, 10 yıl önce bir meslektaşının, kendi koleksiyonundan kule vinç maketi hediye etmesiyle iş makineleri maketine merak saldı. Yetim, sektörüyle ilgili gittiği fuarların yanı sıra yurt dışı gezilerinde iş makinelerinin maketlerini satın alıp biriktirmeye başladı. Yetim’in iş makinesi maketi sayısı her geçen gün arttı.

''HERKESE TAVSİYE ETMEM PAHALI BİR BAŞLANGIÇ''

Mehmet Yetim, evinin bir odasında sergilediği koleksiyonunda bin euronun üzerinde aldığı maketlerin de olduğunu belirterek, ''Bu merakıma, öncülük eden Ankara’da bir arkadaşım vardı. Koleksiyonundan bana bir tane kule vinç hediye etmesiyle bende de maketlere yönelik merak başladı. Daha sonrasında bir maket kepçe aldım. Fuarlara katıldık, oradan gelen hediyeler, onun haricinde yurt dışından getirdiklerim de oldu. Mesleğim nedeniyle de bu hobiye merak saldım. Başladık; ama herkese tavsiye etmem. Çünkü pahalı bir başlangıç. Yaklaşık olarak 360’a yakın parçamız var. Bunun 140 tanesi iş makinesi.

Geri kalanı ise klasik araba ve kamyon maketleri, anahtarlıklar, tespihler, bakırdan yapılan eşyalar var. Atadan kalma eşyalar var. Fuarlara gittiğimde kalemler aldım. Onlara baktıkça hatıralarım aklıma geliyor.''

(DHA)

