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Arkadaşı ile anne ve babasını gasbetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

TRABZON'nda Sabri Ç., bir arkadaşıyla birlikte anne babasını, silahla gasp etti.

Arkadaşı ile anne ve babasını gasbetti

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- TRABZON'nda Sabri Ç., bir arkadaşıyla birlikte anne babasını, silahla gasp etti. İki suç ortağı olayın ardından kaçtıkları Erzurum'da yakalandı.
Olay, 21 Aralık'ta saat 02.30 sıralarında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Beşikdağ Mahallesi Alt Bulanasa Mevkii'deki bir evde meydana geldi. Sabri Ç., aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan K.'yı da alıp ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. İçeri giren 2 arkadaş silahla, Sabri Ç.'nin anne babasını gasp etti. 4 çeyrek altın, 2 küpe ile 17 bin 900 TL'yi alan ikili Erzurum'a kaçtı.
Erzurum İl Emniyet Müdürülüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki arkadaşın Yeğenağa Mahallesi Yeğenağa Cami Sokak'ta bulunan bir bekar evinde kaldıklarını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla Sabri Ç. ve suç ortağı yakalandı. Sabri Ç., ailesinden gasp ettikleri para ve altınları bekar evinin alt katında, kullanılmayan mobilyaların konulduğu bölmede sakladığını söyledi. Bunun üzerine ziyent eşyaları ve para da bulundu. Gözaltına alınan Sabri Ç. ve Oğuzhan K., Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Arkadaşı ile anne ve babasını gasbettiArkadaşı ile anne ve babasını gasbettiArkadaşı ile anne ve babasını gasbetti

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