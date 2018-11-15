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Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Bitlis'te yaşayan A.T. (53) 18 yaşından küçük bir kız çocuğunu arkadaşıyla beraber kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi. Zanlı iğrenç olaydan 5 yıl sonra yakalandı. A.T'nin bir soyguna da karıştığı belirlendi

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Ahlat ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile birlikte 18 yaşından küçük bir kız çocuğunu kaçıran A.T. (53) isimli bir şahıs, kız çocuğuna işkence yapıp tecavüz etti. Olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.T. gözaltına alınarak tutuklandı. A.T. ve ismi öğrenilemeyen şahıs, 13 ay kaldığı hapishaneden adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

CEZASI ONANDI, 5 YILDIR KAÇAKTI

2013 yılında Yargıtay tarafından 24 yıl hapis cezası onaylanan A.T.’nin aranması için çalışma başlatılırken, ismi öğrenilemeyen diğer şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yıl boyunca bulunamayan A.T.’nin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde A.T.’nin Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde olduğu tespit edildi.

SOYGUNA DA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Ekipler tarafından şahsın ikamet ettiği yakınlarının evine düzenlenen operasyonda A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getiren şahsın Gebze’de bir soygun olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahısın savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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cinsel istismar Bitlis

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Zorla cinsel ilişkiye girdi nedir ya?!?! Bunun adı tecavüzdür!!!!
24 yıl bunu besleyecekmısınız hizmet yani
Ceza evindekilerde onları bekliyor şimdi ...
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