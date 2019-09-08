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Arkadaşı ile girdiği denizde dalgaların sürüklediği çocuk kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, dalgaların sürüklediği diğer çocuk ise kayboldu.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, dalgaların sürüklediği diğer çocuk ise kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren M.E. (14) ve E.D. (14) isimli çocuk, bir anda dalgalara kapıldı. Olayı gören sahildeki vatandaşlar tarafından boğulma tehlikesi yaşayan çocuklardan M.E. kurtarılarak sahile çıkartılırken, E.D. dalgaların arasında kayboldu. Vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.E., Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve cankurtaranlar denizde arama çalışmaları başlattı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışma, denizdeki dalgaların kuvvetinin artması nedeniyle durdu. Ekipler arama çalışmalarını karadan sürdürüyor.

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