Arkadaşı, Polonya’da öldürülen Furkan’ı anlattı

Polonya’da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman’ın arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan’ın kelimelere sığmayacak kadar temiz, dürüst, efendi bir insan olduğunu belirterek, "Olaydan iki gün önce konuşmuştuk. Pazartesi gün ölüm haberi geldi" dedi.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus eğitimi kapsamında yaklaşık iki hafta önce Polonya’ya gitti. Kocaman, bulunduğu Polonya’nın Wroclaw şehrinde bir alışveriş merkezinin yiyecek-içecek bölümünde 9 Mart 2019 akşamı bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından merkez Karatay ilçesinde bulunan Furkan Kocaman’ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

"İki gün önce konuşmuştuk, Pazartesi gün ölüm haberi geldi"

Furkan’ın okuldan arkadaşı Buse Özge Çiçek, Furkan’ın kelimelere sığmayacak kadar temiz, dürüst, efendi, kendi halinde, çok olgun bir insan olduğunu ifade ederek, “Hazırlık sınıfından tanışıyoruz ve 3 yıldır yakın arkadaşımdı, sıra arkadaşımdı. Olaydan iki gün önce konuşmuştuk. Ben de Erasmus’la Polonya’ya gitmeyi düşünüyordum. Polonya hakkında bilgi almak için konuşmuştum. Pazartesi gün ölüm haberi geldi. Polonya’da çok sıkıldığını, yapacak bir şey olmadığını söylüyordu. Genelde zaten yalnızdı. Film, dizi izleyip, İngilizce çalışıyordu, spora gittiğini söylüyordu. Genelde yalnızdı, oda arkadaşı da gelmemişti. Furkan ile gelecekle alakalı çok konuşmazdık. Birbirimize şaka olarak, ileride bir dükkan açalım annemiz orada börek yapsın, biz şunu satarız, bunu satarız tarzı şakalaşmalar olurdu. Ama onun dışında gelecek zaman ne gösterecek tarzı konuşmalar oldurdu. Şunu olacağım, bunu olacağım diye bir hedef yoktu" dedi.