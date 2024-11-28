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  4. Arkadaşı tarafından avda vuruldu! Kötü haber 5 gün sonra geldi

Arkadaşı tarafından avda vuruldu! Kötü haber 5 gün sonra geldi

28.11.2024 00:29
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, av sırasında kahreden bir olay yaşandı. Arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulan 45 yaşındaki Hüseyin Karaoğlan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti!

Arkadaşı tarafından avda vuruldu! Kötü haber 5 gün sonra geldi

Sakarya'da talihsiz bir olay yaşandı. Hüseyin Karaoğlan, arkadaşı M.S. ile birlikte ava çıktı. İddiaya göre, av sırasında M.S.'nin tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Karaoğlan'ın sırtına isabet etti. M.S.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI!

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Karaoğlan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne kaldırıldı. Karaoğlan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaoğlan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

M.S.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya av sezonu
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