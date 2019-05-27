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Arkadaşı tarafından başından vurulan genç, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, Enes T., bilinmeyen nedenle arkadaşı Arif Şimşir'i başından tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şimşir tedaviye alındı.

Arkadaşı tarafından başından vurulan genç, ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, Enes T., bilinmeyen nedenle arkadaşı Arif Şimşir'i başından tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şimşir tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Çamdibi Mahallesi 5231 Sokak'ta meydana geldi. İkisi de 18 yaşından küçük olan Enes T. ve Arif Şimşir yolda yürürken, Enes T. bilinmeyen nedenle yanında taşıdığı tabancayı çıkararak arkadaşına ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Arif Şimşir'in sol kulağının altına isabet etti. Şimşir kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şimşir'e olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şimşir, buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Arif Şimşir'in hayati tehlikesin sürdüğü belirtildi.
Enes T. ise olayın ardından Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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