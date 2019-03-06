HABER

Arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da sokakta tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah Fırat (18), hayatını kaybetti.  Olay, dün akşam saatlerinde Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah, öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da sokakta tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah Fırat (18), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Fırat ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat, arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Fırat'ı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdullah Fırat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fırat'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah, öldüArkadaşı tarafından bıçaklanan Abdullah, öldü

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
DEAŞ şüphelisi 4 kişi adliyedeDEAŞ şüphelisi 4 kişi adliyede
Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerekÖğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.