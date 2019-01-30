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Arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan genç adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

Karaman’da arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandığı iddia edilen genç adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay, gece saat 23.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1475.

Karaman’da arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandığı iddia edilen genç adam, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, gece saat 23.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1475. Sokak’ta bulunan iki katlı evin bodrum katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde arkadaşları ile birlikte alkol aldığı ileri sürülen Muzaffer Yılmaz (29) ile Samet B. (19), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Samet B., bıçakla Muzaffer Yılmaz’ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı. Evde bulunan diğer arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan Samet B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Samet B.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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