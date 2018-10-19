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Arkadaşı tarafından kazayla vurulan şehidin acı haberi ailesine ulaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 23:51 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kuruşunu sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Hakan Atan’ın şehadet haberi Adana’daki ailene ulaştı. Şehidin sosyal medyada yazdığı, "Gülmemiz gereken yaşta ölmeyi öğrendik" paylaşımı ise dikkat çekti.

Arkadaşı tarafından kazayla vurulan şehidin acı haberi ailesine ulaştı!

Orbay Kışlası’nda kulübede nöbet tutan erler Ramazan Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada Ramazan Ş.'nin tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, Hakan Atan’ın başına isabet etti. Askeri yetkililer tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Atan, hayatını kaybetti.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehit piyade er Hakan Atan’ın acı haberi memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Serhat Atar, Belediye Başkanı Remzi Ergül ve beraberindeki heyet, şehadet haberini baba Bahri ve anne Selvi Atan’a verdi.
Oğullarının şehadet haberini alan anne ve baba rahatsızlık geçirdi. Anne ve babaya hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Atan’ın cenazesi, yarın Erzurum’da yapılacak törenin ardından memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesine getirilecek.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şehit Piyade Er Hakan Atan'ın, birkaç gün önce sosyal medyada "Gülmemiz gereken yaşta ölmeyi öğrendik", "Bizi unutanları unutmadı" paylaşımları dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana şehit Kars Hakan Atan

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