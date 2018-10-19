Arkadaşı tarafından kazayla vurulan şehidin acı haberi ailesine ulaştı!

Orbay Kışlası’nda kulübede nöbet tutan erler Ramazan Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada Ramazan Ş.'nin tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, Hakan Atan’ın başına isabet etti. Askeri yetkililer tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Atan, hayatını kaybetti.
Şehit piyade er Hakan Atan’ın acı haberi memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Serhat Atar, Belediye Başkanı Remzi Ergül ve beraberindeki heyet, şehadet haberini baba Bahri ve anne Selvi Atan’a verdi.
Oğullarının şehadet haberini alan anne ve baba rahatsızlık geçirdi. Anne ve babaya hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Atan’ın cenazesi, yarın Erzurum’da yapılacak törenin ardından memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesine getirilecek.
Şehit Piyade Er Hakan Atan'ın, birkaç gün önce sosyal medyada "Gülmemiz gereken yaşta ölmeyi öğrendik", "Bizi unutanları unutmadı" paylaşımları dikkat çekti. (İHA)
Trump'tan yaptırım açıklaması! Dünyaya duyurdu
ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
iPhone 8 ’de dev indirim
Okuyucu Yorumları 0 yorum