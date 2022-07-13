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Arkadaşı ziyarete geldi, kapıyı açtığında korkunç manzarayla karşılaştı! Beslediği köpekler kapının önünden ayrılmadı

13.07.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da arkadaşının ziyarete gelmesiyle 44 yaşındaki Süleyman Şen'in öldüğü ortaya çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Şen'in kapısının önünden ise beslediği köpeklerin ayrılmadığı görüldü. Şen’e ait otomobilin evin önünde camları açık ve anahtarı üstünde bir şekilde bulunması da dikkat çekti. Şen’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Arkadaşı ziyarete geldi, kapıyı açtığında korkunç manzarayla karşılaştı! Beslediği köpekler kapının önünden ayrılmadı

Olay, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Birlik Sokak üzerinde bulunan müstakil evde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarının iki gündür kendisinden haber alamadığı 44 yaşındaki Süleyman Şen’in cansız bedeni, ziyarete gelen arkadaşı tarafından bulundu. Anahtarın üstünde bulunduğu kapıyı açmasıyla birlikte Şen’in cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ARACININ CAMLARI AÇIK, ANAHTARI ÜSTÜNDE BULUNDU

Süleyman Şen’e ait otomobilin evin önünde camları açık ve anahtarı üstünde bir şekilde bulunması dikkat çekti. Şen’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Süleyman Şen'in bakıp beslediği iki köpek ise evin önünden ayrılmadı. Bahçede kulübeleri olan iki köpek, ekiplerin çalışmaları esnasında evin giriş kapısında bekledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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