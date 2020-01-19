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  4. ‘Arkadaşımı arayacağım’ diyerek tanımadığı şahsın telefonunu alıp kaçtı

‘Arkadaşımı arayacağım’ diyerek tanımadığı şahsın telefonunu alıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Denizli’de ’Arkadaşımı arayacağım’ bahanesiyle tanımadığı kişinin telefonunu alan 17 yaşındaki genç, kaçmaya başladı.

Denizli’de ’Arkadaşımı arayacağım’ bahanesiyle tanımadığı kişinin telefonunu alan 17 yaşındaki genç, kaçmaya başladı. Yunus timleri zanlıyı yaklaşık 2 kilometrelik takip sonrası yakaladı. Yakalanan şahıs kendisini görüntüleyen muhabire ise, "Paylaş gazetelere de paylaş’ diyerek tepki gösterdi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, H.B. (17) isimli şüpheli, cep telefonunda kontör olmadığı için arama yapamadığını söyleyerek, yolda gördüğü M.S.T.’den (16) telefonunu istedi. Bir süre arama yapma bahanesi ile telefonu karıştıran şahıs ardından elinde telefon ile kaçmaya başladı. M.S.T., ‘155 Polis İmdat’ hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri belirtilen eşkalden yola çıkarak, yaklaşık 2 kilometrelik takibin ardından H.B. ile olaya karıştıkları iddia edilen M.İ. (17) ve B.S.Ç.’yi, Değirmenönü Mahallesi’nde yakaladı. Polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları telefona reset attıkları belirlendi. Şahıslar ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Şüphelinin alıp kaçtığı cep telefonu ise sahibine teslim edildi. Zanlıların yapılan üst aramasında kasatura diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.
Öte yandan, telefonu çalan H.B., kendisini görüntüleyen muhabire ise, ’Paylaş gazetelere de paylaş’ diyerek tepki gösterdi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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