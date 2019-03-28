Arkadaşına bisiklet alabilmek için katıldığı resim yarışmasında amacına ulaştı, herkesi duygulandırdı

Isparta’da bisikleti olmayan arkadaşına bisiklet hediye edebilmek için katıldığı resim yarışmasında birinci olan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Nur Uysal, minik yüreğiyle kocaman bir insanlık dersi verdi. Küçük kızın davranışı, durumu öğrenen herkesi duygulandırdı. Yaşından büyük bir davranış ortaya koyan Zeynep Nur Uysal "Arkadaşım bu hediye karşısında bana çok teşekkür ettiğini söyledi, çok mutlu oldu. Onun mutlu olduğunu görmek beni de çok mutlu etti" dedi.

Isparta’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında dalında bisiklet kazanan Hızırbey Ortaokulu öğrencisi Zeynep Nur Uysal’ın kazandığı ödülünü, bisikleti olmayan bir arkadaşına hediye edeceğini söylemesi duygu dolu anlar yaşattı.

Düzenlenen törende 11 yaşındaki kıza Vali Ömer Seymenoğlu’nun emin olup olmadığını tekrar sorması sonrasında yanıt veren Hızırbey Ortaokulu 5/F sınıfı öğrencisi Zeynep Nur Uysal, kazandığı hediyeyi arkadaşına hediye edeceğini tekrarladı. Konuşmaların ardından minik yüreğin büyük ve olgun davranışı dolayısıyla törende duygu dolu anlar yaşandı.

"Benim bisikletim vardı, ancak onun yoktu, o da mutlu olsun, ben de mutlu olayım dedim"

Ortaokul öğrencisi Zeynep Nur Uysal, yaşanan o güzel olayı İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Uysal, "O arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Benim bisikletim vardı, ancak onun yoktu. Ben de ikimiz de bisiklete binelim diye düşündüm, o da mutlu olsun, ben de mutlu olayım dedim ve böyle bir davranışta bulundum. Ben zaten resim yarışmasında zaten bisiklet ödülü olduğunu duymuştum. Resim yarışmasına girdikten sonra ‘Eğer bisikleti kazanırsam bunu arkadaşıma vereceğim’ dedim ve gerçekten de öyle oldu. Arkadaşım bu hediye karşısında bana çok teşekkür ettiğini söyledi ve o da çok mutlu oldu. Onun mutlu olduğunu görmek beni de çok mutlu etti" dedi. "Bazen insanların fedakarlıklarda bulunması gerekir"

Artık arkadaşıyla birlikte bisiklete sahip olduğunu anlatan Zeynep Nur Uysal, "Artık buluşuyoruz, bisikletlerimizle okulu turluyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz, bisikletlerimizle çok eğleniyoruz. Bazen insanların fedakarlıklarda bulunması gerekir ama bunu kendi isteğinizle yapmak bence çok önemli" diye konuştu.

"’Senin bisikletin, sen kazandın, istediğin gibi, istediğin şekilde kullanabilirsin’ dediler"

Bu konuda ailesinin, kendi verdiği karara saygı gösterdiğini ve onu özgür bıraktıklarını kaydeden Uysal, "Ben aileme katılacağım yarışmadaki ödülün bisiklet olduğunu söyledim. Ailem, benim bisikletim varken bu yarışmaya katıldığımda ödül olan o bisikleti ‘Birine mi vereceksin?’ dediler. Ben bunu yarışmaya katılırken arkadaşıma da söylemiştim. Zaten ailem de bana bu konuda hiçbir şey demedi. ‘Senin bisikletin, sen kazandın, istediğin gibi, istediğin şekilde kullanabilirsin’ dediler. Ben de arkadaşıma vermeye karar verdim" şeklinde konuştu. "Resim yeteneğinin yanı sıra onun çok güzel bir ahlakı var"

Hızırbey Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmeni Çiğdem Armağan, "Zeynep’in resim yeteneğinin yanı sıra onun çok güzel bir ahlakının olması, bana onunla çalışırken çok büyük bir hevesle çalışmayı sağladı. Bu güzel davranışıyla diğer öğrencilere örnek oldu. Bir laf vardır, ‘Dünyayı çocuklar yönetmeli’ diye, Zeynep ile bu lafın da yerine geldiğine inanıyorum" dedi.

"Bu davranış, değerler eğitiminin bir sonucudur"

Hızırbey Ortakokulu Müdürü Tevfik Akar ise, "Orman Bölge Müdürlüğünün birincilik dolayısıyla vermiş olduğu bisiklet hediyesini, Zeynep kızımız hiç kimsenin görüşü ve baskısı altında kalmadan, tamamen kendi görüşü ve iyi niyetiyle bisikleti olmayan, ihtiyacı olan samimi bir arkadaşına hediye etti. Bu hediye olayı çok güzel bir şey. Kazandığı bisikleti başka bir arkadaşına hediye etmesi çok önemli bir olay, çok büyük bir davranış. Bu, okulumuzda her hafta değerler eğitimiyle ilgili yapılan yoğun bir çalışmanın ve ailesinin bugüne kadar vermiş olduğu değerler eğitiminin bir sonucudur. Gerçekten biz çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da daha önce düzenlenen törende büyük yaştaki insanların bile küçük menfaatler için birçok farklı davranış içerisinde bulunduğuna dikkat çekerek, küçük kızı tebrik etmişti.

Arkadaşına bisiklet alabilmek için katıldığı resim yarışmasında amacına ulaştı, herkesi duygulandırdı

Arkadaşına bisiklet alabilmek için katıldığı resim yarışmasında amacına ulaştı, herkesi duygulandırdı

Arkadaşına bisiklet alabilmek için katıldığı resim yarışmasında amacına ulaştı, herkesi duygulandırdı

Arkadaşına bisiklet alabilmek için katıldığı resim yarışmasında amacına ulaştı, herkesi duygulandırdı

Arkadaşına bisiklet alabilmek için katıldığı resim yarışmasında amacına ulaştı, herkesi duygulandırdı

Arkadaşına bisiklet alabilmek için katıldığı resim yarışmasında amacına ulaştı, herkesi duygulandırdı

Arkadaşına bisiklet alabilmek için katıldığı resim yarışmasında amacına ulaştı, herkesi duygulandırdı